「我掐死孫子了」 管教反遭毆 嬤失控勒斃多重障礙孫

75歲陳姓老婦人隻身照顧一對孫子，13歲長孫多重障礙，8日拒學且不服藥，尖叫、毆打她，陳婦情緒失控繩勒長孫脖子，等她情緒稳定才知孫子已死亡。警方依殺人罪嫌移送，檢方聲押獲准，弟弟轉由親戚照料。

憾事發生在台中市潭子區一處老舊透天住宅，陳姓婦人照顧一對孫子，長孫患有重度智能障礙和嚴重情緒障礙，8日早上拒學也不服藥，陳打電話向學校請假，少年持續吼叫、咆哮，陳盛怒下以繩子勒住長孫脖子，隨後出門。

一個半小時後陳婦返家發現長孫倒臥客廳，一動也不動，報警自首「我掐死孫子了」。警消到場見少年明顯死亡，頸部有勒痕，陳呆坐凝視遺體。女兒隨後到場，老婦情緒崩潰，母女抱頭痛哭。

死者國小輔導老師說，孩子情緒、心智極重度障礙，祖母是他和弟弟的主要照顧者，「阿嬤很愛孫，國小有特教專車可接送，但她每天親自搭公車接送長孫上、下學」。

老師說，死者小一到小四狀況還算穩定，小五後情緒起伏變大，開始有攻擊行為、哭鬧時間變長，建議阿嬤帶他就醫，阿嬤非常配合，還會主動回報孫子服藥後狀況。

上周陳婦在長孫聯絡簿上寫「背上有瘀青傷痕、是我打的」，導師關心狀況，陳婦說孫子在家不聽話，出手管教，輔導老師原本約定本月16日家訪，未料8日就接到噩耗。

台中市社會局說，死者是身障社資中心服務個案，每月領補助及津貼。陳婦有一次通報紀錄，因獨留孫子在家接受親職教育 處分，平日有親屬往來提供家庭支持。是否照顧壓力過大失手，還要釐清。另一名孫子已交親屬照顧。

鄰居說，婦人兒子與媳婦多年前相繼身故，由她一手養育兩名男孫，死者平時看到鄰居會打招呼，但病情發作時會大吼、尖叫；陳很疼愛兩位孫子，但曾傾吐「帶得好累」。