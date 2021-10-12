車落山坡卡屋頂 4受困 不敢動

一輛轎車昨天卡在台南市楠西區灣丘里路邊民宅屋頂，消防員救出車上受困四人。圖／台南市消防局提供【作者：周宗禎，日期：2021-10-12，數位典藏序號：20211011181251599】

廿四歲王姓男子昨天駕車載三名友人要到梅嶺風景區「蝙蝠洞瀑布」，使用導航迷途，在台南市楠西區山路掉頭準備回轉時，失控滑落山坡，車子直接掉在民宅屋頂，卡在屋簷和土堆上，四人不敢動，深怕車子再翻落，直到十多分鐘後消防人員趕到救出，驚嚇不已， 幸運僅一人輕傷送醫。

警方研判，蝙蝠洞瀑布在導航系統上有明確位址，研判山區訊號不穩，導航系統延遲，才使王男等人錯過轉彎路口開到產業道路，倒車回頭出意外，開到別人屋頂上。幸好一路有果樹、民宅緩衝，未釀嚴重傷亡。

警方調查，王男和二男一女三友人從中部出發要到梅嶺風景區，他使用導航，原本都沒有異常，但是開到附近「路卻越走越小條」；王男覺得不對勁要倒車回頭，不小心倒過頭滑下山坡，還好車速不快，被民宅擋住，否則後果「真的不敢想」。

台南市消防局獲報「車輛衝出半山腰」，派十餘名消防員攜帶救援器材趕往，當時四人已困在車內十多分鐘；救難人員為防止車輛再墜落，先以石塊、木棍等固定車身，再從上方路邊下到邊坡底部，架梯逐一救出四人；四人飽受驚嚇，除了後座陳女肩膀、手部疼痛送醫，三男無礙。

屋主接獲警方通知趕來，當場傻眼，他說該房子平時沒人居住，裡面擺放一些器具，幸好只有屋頂損壞，會要求對方修繕賠償。

警方說，由於平房高度不高，當場協助通知吊車，將轎車從屋頂吊掛到路面後拖走。事發路旁坡地種植香蕉等果樹，是往來梅嶺風景區常行駛道路，起伏彎曲、相連產業道路多，很容易走錯路。