角頭母公祭 全台各大幫派4000人到場爆衝突

三蘆地區重量級角頭葉文祥母親9日在板殯公祭，各大幫派動員4000餘人到場弔唁，新北市警察局長黃宗仁親自到場坐鎮。（記者王長鼎／攝影）

新北三蘆地區重量級角頭葉文祥母親葉陳秀雲昨天在板殯舉辦告別式，由於葉平日為人海派，全省各大幫派 、角頭動員逾4000人到場弔祭，堪稱疫情 降級後聲勢最大的公祭典禮；天道盟盟主曾盈富要捻香時，因警方要清查身分，引發貼身小弟與警方爆推擠衝突，最後被優勢警力壓制，現場並攔查近百名未成年少年。

葉文祥（綽號文祥）交遊廣闊，在道上名氣不小，昨天包括竹聯、四海、天道盟、太陽聯盟四大幫派，以及北中南各地角頭，幾乎都「甲級動員」前往致哀，連立法院長游錫堃、新北市議會都致贈花籃，場面相當盛大。

有趣的是，有幫派成員開著勞斯萊斯「幽靈」跑車違停路邊，以為警方不敢拖吊，但才下車不到幾分鐘，這部名車就被架上輔助輪拖離現場，讓前來助勢的兄弟相當漏氣，只能改搭計程車離去。

昨天上午九點半開始公祭，「鐵霸」曾盈富抵達現場時，由大批小弟開道欲進入公祭會場，但小弟不滿警方要對老大盤查身分，上前與警方發生推擠衝突，霹靂小組與刑大幹員見狀一擁而上，氣氛緊張，警方要求所有人排隊接受盤查，「鐵霸」也出面制止小弟脫序行為，眾人出示身分證件後，順利進入會場。

昨天是民間習俗的「好日子」，新北市板殯除葉陳秀雲外，另名五股角頭「黑松」胞兄也辦告別式，這兩場公奠儀式前後只差一小時，讓板殯被「黑衣部隊」塞爆，太陽聯盟由總顧問「嘉村」領軍公祭，竹聯幫由副幫主「偉強」率隊，四海幫由幫主張存偉致意。

警方共派出300名警力鎮守現場戒備，甚至罕見連警犬都出動，新北市警察 局長黃宗仁也到場坐鎮，警方共查獲三名通緝犯，另有攜帶刀械、違反社維法兩人，另帶回近百名未成年參與公祭的小弟。