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缺水加疫情干擾 綠能發電目標落空

記者黃有容／台北7日電

今年綠能發電占比12%目標落空，離岸風電、太陽光電皆未達標。經濟部長王美花昨坦言，目前綠能進度與目標「有落差」，主因是上半年水情不佳導致水力發電減少，以及疫情影響離岸風電、太陽光電進度，且全台用電也大增。

立法院經濟委員會昨請經濟部進行業務報告並備詢，蔡政府推動能2025年再生能源發電占比將達二成，今年設下綠能占比目標是12%，立委謝衣鳳詢問，據經濟部能源局統計，今年前8月綠能占比僅5.5%，還能達標嗎？經濟部能源局長游振偉說，裝置容量部分會依照期程，但距離目標12%確實有距離。

王美花也證實，現實與目標「有差距」。她說，今年用電量比2018年預估的增加非常多，例如回台投資的業者增加、民生用電因疫情三級警戒因素等增加，都是「分母增加」的原因，稀釋了能發電占比。

王美花受訪時也說，上半年旱情使水力發電大幅減少；疫情導致離岸風電建設工程延宕，有兩個風場延到明年完工；太陽光電今年都還在趕著達到去年6.5GW目標值，更不用說達到今年8.75GW的目標，她坦言確實「有落後」。

經濟部會後解釋，下半年水力發電發電量回升，以及大型綠能案場陸續完工併網，統計至年底的綠能占比，會比今年前八月提高，且綠能占比雖受綠能發電量跟整體發電量影響，但綠能建置量目標仍然不變。今年度太陽光電案場則受疫情影響，導致缺工及缺料，但目前掌握到的案源比缺口多，正全力推動中。

綠能 疫情 5G

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