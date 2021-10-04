偶有錯字不扣分 新型學測挨轟培養差不多先生

明年起的新型學測新增雜揉選擇與非選題的混合題型，大考中心指出，包含注重字音、字形的國文科在內，各科非選題重視文意表達，「偶有錯字，但不影響文意」，就不扣分，引發論戰。圖為學測考場。（本報資料照片）

台灣 大考中心上周公告新型學測試辦考試各科非選擇題評分原則，「偶有錯字」不扣分，引發爭論。國文（中文）學者憂心，這是當前網路「錯字文化」縮影，但若升學考試 也如此「不拘小節」，恐更易養出錯幾個字也無妨、凡事「差不多就好」的下一代。

台灣9萬5000名高三生上月初報考新型學測試辦考試，命題和閱卷原則都與明年起的新型學測相同。新型學測新增雜揉選擇與非選題的混合題型，大考中心指出，包含注重字音、字形的國文科在內，各科非選題重視文意表達，「偶有錯字，但不影響文意」，就不扣分。

台灣師範大學國文系教授胡衍南說，網路是「錯字文化」的溫床，訊息傳遞變得快速、廉價，別說一般民眾，就連部分中文學者或作家，發送電子郵件或社群媒體 訊息時，也都「偶有錯字」；所用的標點符號也不見得合乎規定，甚至通篇以空格代替逗號、句號。

胡衍南說，他理解大考中心不計較錯別字的用意，不過「偶有錯字」的文化已經四處可見，如今若連嚴謹的升學考試都「不拘小節」，恐會造成不良示範。

但台北建國中學國文教師陳怡樺說，計較錯別字恐降低整體鑑別度。混合題一題僅二、三分，主要測驗學生有無看懂文意，並以文字表達。按這幾年國文科素養考題施測情況，學生閱讀能力不夠好，很多人連題目都看不懂，如果看懂卻寫錯字的人、以及完全看不懂的人都拿零分，會讓考試失去測驗意義和鑑別度。

至於該如何改善錯字文化，胡衍南和陳怡樺認為「全民都有責任」。當每個人在網路或公眾場合發言時，都該注重自己有沒有寫錯字，並在發現錯字時及時修改，才能往好的方向前進。