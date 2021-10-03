吳姍儒不靠爸 奇蹟組合「36題愛上你」遇奇蹟

「36題愛上你」主持人炎亞綸（左起）、唐綺陽、吳姍儒獲得綜藝節目主持人獎。（圖：三立電視提供）

金鐘綜藝主戰場「綜藝節目獎」由詹仁雄製作的女團選秀節目「菱格世代DD52」拿下，而「綜藝節目主持人獎」則由「36題愛上你」的吳姍儒、唐綺陽及炎亞綸獲得，其中，吳姍儒接觸電視才短短五年，已拿下第三座金鐘獎，不僅走出父親吳宗憲這棵大樹的庇蔭，並向外界證明，拿獎受肯定這路上，她不需要靠任何人。

「36題愛上你」的題材新穎，唐綺陽當了二十多年的星座專家，自認跟主持無緣，炎亞綸在戲劇、唱片暫時停擺後，換軌道加入主持，如同吳姍儒在台上說的，這組合根本是奇蹟，沒想到在金鐘獎上製造了奇蹟，他們在評審眼中，各擅專業、感性、內涵，三人有攻有守，節奏中有鬆度也有深度，並擺脫過去制式談話節目方式，提升到另一個層次。

值得一提的是，吳姍儒五年前初入電視，和老爸搭檔節目「小明星大跟班」，第一年就拿下金鐘獎，當時很多人認為她是靠老爸，得獎只是運氣好。但三年後，她跟黃子佼合作節目「一呼百應」，脫離老爸一樣受到肯定拿金鐘。這次不跟黃子佼搭檔，改跟唐綺陽、炎亞綸合作，甚至回頭打敗同場競爭的黃子佼，一次又一次在金鐘殿堂中製造驚奇。

「綜藝節目獎」由詹仁雄的「菱格世代DD52」拿下，台灣 過去瘋了十年選秀節目，如今選秀節目雖已黯淡，詹仁雄仍毅力不減，四處募資製作精緻的內容，而且無論技術、內容都不斷進化，炫麗的舞台、流暢的剪接、每一集內容都如同看演唱會般華麗，也成為最終得獎的主因。

今年綜藝類獎項最被討論的就是小鬼黃鴻升 入圍「益智及實境節目主持人獎」，這讓評審陷入天人交戰，綜藝評審發言人賴勛彪說，一開始評審就陷入意見分歧，一派支持黃鴻升的「綜藝玩很大」，另一派則挺曾國城「一字千金鬥字英雄會」，賴勛彪說：「我們沒有一致的看法，經過無數次討論，花費了很多時間，我們知道小鬼得不得獎，大家有感情面在，外界輿論也給了很大壓力，但金鐘獎就是該專業，所以我們最後決定投票 。」

賴勛彪說，曾國城的功力可以把冷門東西弄得趣味橫生，「最後投票的結果『玩很大』和『一字千金』只差一分，連我都覺得意外。」「綜藝節目主持人獎」吳姍儒和唐綺陽、炎亞綸搭檔的「36題愛上你」在第一輪就勝出，「三個不同風格的人碰在一起竟然如此契合」。