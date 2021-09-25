與長官喝酒…警酒駕自撞昏迷 新婚妻淚崩

高雄林園市警局一名陳姓偵查佐24日凌晨疑酒駕逆向自撞分隔島命危，東港消防分隊救出陳男送醫。（記者陳玫伶／翻攝）

高雄市警林園分局陳姓偵查佐昨凌晨2點下勤後疑與另名陳姓小隊長在分局休息室飲酒，酒後還開車回屏東住處，凌晨4點許逆向下東港大橋撞上安全島，送醫仍未恢復意識，抽血發現酒測值高達每公升1.08毫克，涉及酒後開車肇事。

林園警分局接獲通報，追究相關幹部考監責任，陳姓小隊長記大過一次，改調行政警察 ，從嚴列管；陳姓偵查佐直屬潘姓小隊長記過兩次，林園警分局吳姓偵查隊長原昨天調刑大偵查隊長改調內勤、記過兩次，副分局長及督察組長各申誡兩次、督察人員申誡一次、分局長到職未滿四個月自請處分。

25歲的陳姓偵查佐昨天凌晨2點下勤後，疑因工作 壓力大，與值日備勤的陳姓小隊長至分局地下室的休息室飲酒，兩人共喝了六瓶啤酒，凌晨4時許陳姓偵查佐才駕車離開分局，回家路上行經東港大橋，逆向下橋，在屏東縣東港鎮沿海路與東新路口撞上安全島及號誌。

陳駕駛的轎車因撞擊力大，車頭嚴重扭曲變形，救護人員救出陳男時已無意識且摸不到脈搏，經急救後恢復吸呼心跳，但頭部多處挫傷和出血，昏迷指數三，病況危急，有可能成為腦死的植物人。

陳男平時工作認真，去年5月剛跟妻子登記結婚。陳的家人和新婚妻子接獲通知趕至醫院，得知抽血檢測 酒測值換算呼氣值達1.08，指陳不愛喝酒，難以接受這個事實和結果。他們被告知要有可能成為腦死植物人的心理準備，如果放棄急救，建議化為大愛的器官捐贈，一家人瞬間淚崩。