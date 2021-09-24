無照惡保母虐童令人髮指 最嚴重剪開生殖器

４歲林姓男童的雙腳被不明液體燙傷。(圖：「正義哥」徐奕提供)

彰化縣邱姓無照保母在今年疫情 嚴峻期間，先後受託照顧3名幼童，件件發生虐童案，都被家長舉報，其中4歲林姓男童陰莖被剪開、左腳被不明液體嚴重灼傷，林母本（9）月22日在臉書 發布愛兒受虐照片，要求邱姓保母「出來面對」並報案，彰化地檢署已指派檢察官 指揮員警追緝偵辦失聯的邱女。

林母在臉書找邱姓保母的貼文引起網友注意，找「正義哥」徐奕幫忙，徐奕昨天在臉書開直播36分鐘，揭發邱女涉嫌虐待4歲男童的照片，稱邱姓保母無照，又是慣犯。把幼童受傷都推說是小孩自己跌倒，不帶孩子就醫，不給媽媽看孩子，真的非常惡劣。

彰化縣政府社會處長陳素貞說，邱女沒保母證照，今年6月到8月先後受託照顧3名2至4歲的幼童，家長帶回家檢查，個個身體都有傷，其中林童最嚴重，社會處將裁罰6000元到3萬元台幣，邱女戶籍地和居住地不同，到處遊走，社會處還沒找到人，已請檢警協助。

林姓男童的媽媽表示，今年6月間疫情嚴重的時候，她和丈夫要工作和搬家，無暇照顧孩子，上網找保母，邱女6月14日主動打電話詢問，經對方多次主動聯繫，她把兒子交給邱女，一開始覺得照顧得還不錯，就從日間托育每月2萬5000元台幣調整到全日托育3萬元，誰知開始變調。

林母表示，她3次要探望兒子，邱女都說要去彰化縣大村鄉拜訪親戚，等回到住家再通知會面，結果都爽約，後來改為視訊看孩子，邱女很兇，孩子在一旁多次眼睛偷看邱女，不時咬嘴唇，看起來很害怕的樣子，最後一次她到邱女住家，想帶回兒子，兒子卻說「不要，媽媽拜拜。」她要求抱一下兒子，邱女同意，她抱起兒子覺得好輕好瘦，眼神呆滯。

林母說，今年7月29日她再次到邱女住處，帶回兒子結束托育關係，兒子回家她仔細檢視，發現兒子的陰莖疑似被剪開，左腳燙傷，右腳也受傷，兒子年紀小，說不出被什麼東西傷害，只說陰莖是「叔叔剪的」；回家後的那一個月內，每次要洗澡，兒子進浴室就哭叫，不肯洗，晚上作噩夢、睡不好。

林母7月31日帶兒子到醫院檢查，醫師開出診斷書，註明陰莖開放性傷口，左大腿內側挫傷，雙側足部二度燙傷。她無法接受兒子被傷害成這樣，已向轄區警分局報案，將對邱女提告。

社會處副處長陳素貞說，社會處官網有經過訓練的合法保母聯絡單位，民眾可參考，避免上網找到不合格保母，對孩子的身心成長造成傷害。

４歲林姓男童的生殖器疑似被剪開，醫師檢查有開放性傷口。(圖：「正義哥」徐奕提供)

來源：聯合新聞網