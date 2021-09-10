台振興1600億追加預算 五倍券占1206億 10/8起領用

五倍券紙本樣張9日首度亮相，面額為200元五張、500元二張及1000元三張，民眾不可要求店家找零。（圖：經濟部提供）

行政院長蘇貞昌昨舉行「振興方案記者會」，公布價值5000元(台幣，下同，約180.5美元)的五倍券，民眾免付費兌換，數位券和實體券最快10月8日開始消費，估經濟效益逾2000億元。

行政院昨通過紓困 振興特別預算追加案，拍板編列1600億元，包括經濟部五倍券等振興措施1206.9億元，藉以刺激民眾消費；衛福部編列294.1億元等，用來辦理疫苗施打、提升檢驗量能和社區篩檢站等。至於未來是否會因應疫情 變化再提出追加預算，行政院主計總處主計長朱澤民表示，目前沒規畫，未來若有需求，需要先提出紓困振興特別條例修法。

不過，近日台灣疫情升溫，台北市長柯文哲說，「若餐廳不准內用，風景區不准群聚，請大家促進消費，不是很奇怪？若屆時疫情有變化，就要延遲」。台北市藝術創作者職業工會也說，Delta變異株已進入社區，嚴重影響民眾藝文消費意願，呼籲應暫緩振興計畫。

蘇貞昌說，五倍券可到餐飲業、夜市、市場、百貨公司等商家使用，也可繳學費及補習費，但不能使用於境外電商 網購、股票、禮券、繳稅、繳交罰單等，且須於明年4月30日前使用完畢；民眾不可要求店家找零，但店家若基於自身營業作業需要而決定找零，政府也尊重。至於去年五倍券數位綁定比例不到一成，經濟部長王美花說，希望今年可提升至二成。

原被排除的本土電商確定納入適用範圍，但業者必須提出中小商家配套優惠措施。經濟部長王美花說，電商、外送平台同意設專區，提供廣告優惠、減少上架費、降低手續費等不同優惠方案。