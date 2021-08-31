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砸錢爭議聲中 國際影音平台上線

台灣新聞組／台北31日電

台灣首個全英語國際影音串流平台「Taiwan+」，昨晚於國立台灣博物館廣場舉行開播典禮，總統蔡英文以英語錄影祝賀Taiwan+開播；但國民黨立委林奕華早先就指出，平台的專案辦公室一年租金上千萬元台幣，光是裝潢費就耗資約3658萬，還沒開播就先燒掉5000多萬元，她質疑文化部長李永得賭上烏紗帽力推8月開台，就是「為開而開」。且據了解，「Taiwan+」手式是以1200萬元跟公視購買十二集「斯卡羅」海外網路播映版權，立委質疑，公視拍片用前瞻預算、中央社購片花公帑，左手、右手花的都是納稅人的錢。國際影音平台行政總監張寒青表示，「價格由市場決定，不便評論」。

台藝大廣電系教授賴祥蔚表示，中央社跟公視雖然都是影音平台國家隊成員，但仍是兩個獨立單位，中央社應先做好市場行情調查評估，更希望國際影音平台努力轉賣給外國平台，不要都是國人埋單。

國民黨立委林奕華說，此舉證實中央社無力營運平台，公視拍攝「斯卡羅」，民眾要欣賞，還必須繳有線電視費，未來在「「Taiwan+」收看卻不用付費，恐有矛盾。林奕華表示，由於中央社與公視都是政府捐助成立的財團法人，文化部左手用政府前瞻特別預算補助公視拍片，右手又將影片賣版權給國際影音平台，左手、右手花的都是納稅人的錢，政府濫用公帑，莫此為甚。

中央社承辦的「國際影音串流平台」宣布8月30日上線開播，並定名為「Taiwan+」，為全英文、全影音串流網站。內容包括新聞、生活風格、文化、科技、自然五大主題；另有每日即時新聞「What's up Taiwan」。

台灣 預算 國民黨

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