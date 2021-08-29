我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

颶風艾妲升「3級颶風」 直撲紐奧良

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

20年砸1.13兆元…15座防洪利器 治不了高雄積水

台灣新聞組／台北29日電
高雄每逢大雨必淹水，民眾質疑治水成效。圖為今年7月豪大雨，高雄多處路段積淹水，機車泡在水中。（本報資料照片）
高雄每逢大雨必淹水，民眾質疑治水成效。圖為今年7月豪大雨，高雄多處路段積淹水，機車泡在水中。（本報資料照片）

行政院主計總處統計，包含執行中的前瞻水環境計畫，中央與地方近20年治水已豪擲台幣1.13兆元（約405.34億美元），但從去年以來的大乾旱，以及今年各地淹水噩夢，外界質疑「錢花到哪裡去？」為何感受不到政府宣稱的治水成效？

8月各地強降雨造成淹水災情，行政院公共工程委員會發新聞稿稱，政府近年編列治水預算已陸續展現成效。依經濟部資料顯示，這次「0806豪雨」降雨量與2018年「八二三水災」相近，但八二三水災的淹水面積為4萬5872公頃，影響戶數3萬3292戶，這次初估淹水面積已大幅降為771公頃，初估影響降為853戶。

15年來，高雄獲中央挹注的治水經費僅次台南，高雄15座滯洪池居全台之冠，第16座在岡山，年底完工。但市府的鳳山行政中心卻因7月19日的豪雨被水圍困，地方人士形容，15座防洪利器也救不了近50公分高的積水。

「這應該是鳳山市區近年淹最慘的一次」，高雄市水利局官員說，鳳山地勢北高南低，當晚時雨量破100毫米，超過排水系統70毫米負荷上限，水從地表漫流淹進市區。多名里長氣憤說，鳳山幾乎一半都泡在水裡，連鳳山行政中心都快淹到膝蓋，相當諷刺。

忠義里長李朝清忙著帶抽水機協助里民，他氣憤說，縣市合併十年了，淹水仍無法解決，連房價也被拖累，何況鳳山行政中心還是市府門面。

北門里長謝秀霞說，經武路、鳳松路一帶水深逾40公分，當地排水溝太小，多次反映的回應都是側溝已定期清淤，「該做都有做，雨太大了」。她說，強降雨已成常態，希望市府拿出對策改善系統性問題。

高雄市水利局長蔡長展說，目前鳳山三座滯洪池對治水發揮一定作用，之前沒滯洪池淹得更慘，如今雨勢趨緩後，約一小時即退水。副市長林欽榮追查淹水主因，認為應在高地的鳳山熱帶園藝試驗分所園區，再闢建兩座以上滯洪池，減緩對下游衝擊，已向中央爭取經費。

水患治理監督聯盟流域綜合小組召集人徐嬋娟肯定滯洪池的作法，但為何高雄做這麼多滯洪池，還是照淹不誤？

屏東縣林邊、佳冬等沿海鄉鎮地層下陷，長期飽受淹水之苦。林邊鄉仁和村長盧麗美說，8月連下兩天豪雨，又遇漲潮，雖然也淹水，但縣府調派抽水機，兩、三個小時就退水了，比之前莫拉克颱風一樓全淹好多了。

縣府水利處長江國豐說，治水成果是累積三任總統陳水扁、馬英九蔡英文的施政，包含蓋抽水站、擴充區域排水等多項工程，像佳冬羌園以前淹水至少三天，現在一天就退。

馬英九 預算 蔡英文

上一則

新聞眼／目標定位錯誤 天價治水付水流

下一則

Taiwan+上線 高市場5倍買斯卡羅版權 藍委質疑濫用公帑

延伸閱讀

西尼羅病毒擴散 南灣2城發現陽性成蚊

西尼羅病毒擴散 南灣2城發現陽性成蚊
史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸

史無前例 新州擬砸160億建大水閘防洪 涵蓋東面海岸
西尼羅病毒擴散 北加南灣成蚊體內均陽性

西尼羅病毒擴散 北加南灣成蚊體內均陽性
新聞評論／高雄質詢門 直追水門案醜聞的民主之恥

新聞評論／高雄質詢門 直追水門案醜聞的民主之恥

熱門新聞

陸姓作家昨天在臉書分享打高端經歷，自認跟蔡總統同一梯接種「很榮幸」。(取材自臉書)

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

2021-08-24 01:41
圖為新冠病毒模型。（路透）

台灣中山大學跨國論文：氣膠是COVID-19主要傳播途徑

2021-08-27 14:37
金融時報分析警告，對於兩岸問題，台灣在躲避現實。美聯社

堅信美國爸爸？FT：台灣全民上下漠視中共可能來犯的現實

2021-08-23 05:29
鴻海創辦人郭台銘（左）、夫人曾馨瑩（右）與家人返台，由於防疫緣故，郭台銘與家人搭上防疫計程車離去，未接受媒體採訪。記者林伯東／攝影

郭台銘返台 未針對疫苗進度發言

2021-08-22 11:33
1971年巨人少棒在美國威廉波特奪得世界冠軍，當年6名成員28日在台南市安平古堡相聚一堂，穿著棒球服現身。中央社

50年前在美奪冠 台灣巨人少棒成員安平古堡相見歡

2021-08-28 05:41
立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。 路透

立陶宛遭經濟報復 台外交部：串連美國全力聲援

2021-08-23 08:42

超人氣

更多 >
她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」
影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光

影／美軍出動無人機炸死ISIS-K成員 現場畫面曝光
到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊

趙薇下落曝光？網瘋傳她「跑路」連夜包機飛法國酒莊
苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗

苦等5日夜 搭不上班機 她回頭面對赤裸裸的真實阿富汗