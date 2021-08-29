20年砸1.13兆元…15座防洪利器 治不了高雄積水

高雄每逢大雨必淹水，民眾質疑治水成效。圖為今年7月豪大雨，高雄多處路段積淹水，機車泡在水中。（本報資料照片）

行政院主計總處統計，包含執行中的前瞻水環境計畫，中央與地方近20年治水已豪擲台幣1.13兆元（約405.34億美元），但從去年以來的大乾旱，以及今年各地淹水噩夢，外界質疑「錢花到哪裡去？」為何感受不到政府宣稱的治水成效？

8月各地強降雨造成淹水災情，行政院公共工程委員會發新聞稿稱，政府近年編列治水預算 已陸續展現成效。依經濟部資料顯示，這次「0806豪雨」降雨量與2018年「八二三水災」相近，但八二三水災的淹水面積為4萬5872公頃，影響戶數3萬3292戶，這次初估淹水面積已大幅降為771公頃，初估影響降為853戶。

15年來，高雄獲中央挹注的治水經費僅次台南，高雄15座滯洪池居全台之冠，第16座在岡山，年底完工。但市府的鳳山行政中心卻因7月19日的豪雨被水圍困，地方人士形容，15座防洪利器也救不了近50公分高的積水。

「這應該是鳳山市區近年淹最慘的一次」，高雄市水利局官員說，鳳山地勢北高南低，當晚時雨量破100毫米，超過排水系統70毫米負荷上限，水從地表漫流淹進市區。多名里長氣憤說，鳳山幾乎一半都泡在水裡，連鳳山行政中心都快淹到膝蓋，相當諷刺。

忠義里長李朝清忙著帶抽水機協助里民，他氣憤說，縣市合併十年了，淹水仍無法解決，連房價也被拖累，何況鳳山行政中心還是市府門面。

北門里長謝秀霞說，經武路、鳳松路一帶水深逾40公分，當地排水溝太小，多次反映的回應都是側溝已定期清淤，「該做都有做，雨太大了」。她說，強降雨已成常態，希望市府拿出對策改善系統性問題。

高雄市水利局長蔡長展說，目前鳳山三座滯洪池對治水發揮一定作用，之前沒滯洪池淹得更慘，如今雨勢趨緩後，約一小時即退水。副市長林欽榮追查淹水主因，認為應在高地的鳳山熱帶園藝試驗分所園區，再闢建兩座以上滯洪池，減緩對下游衝擊，已向中央爭取經費。

水患治理監督聯盟流域綜合小組召集人徐嬋娟肯定滯洪池的作法，但為何高雄做這麼多滯洪池，還是照淹不誤？

屏東縣林邊、佳冬等沿海鄉鎮地層下陷，長期飽受淹水之苦。林邊鄉仁和村長盧麗美說，8月連下兩天豪雨，又遇漲潮，雖然也淹水，但縣府調派抽水機，兩、三個小時就退水了，比之前莫拉克颱風一樓全淹好多了。

縣府水利處長江國豐說，治水成果是累積三任總統陳水扁、馬英九 、蔡英文 的施政，包含蓋抽水站、擴充區域排水等多項工程，像佳冬羌園以前淹水至少三天，現在一天就退。