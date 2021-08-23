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走私貓之死 陳吉仲：我負全責 藍：臉書被灌爆才修法

台灣新聞組╱綜合23日電
漁船走私154隻寵物貓遭農委會安樂死，引發爭議。農委會主委陳吉仲表示，此事是「理智與感性的拔河」，任何的不滿與批評都由自己負責。(記者侯永全／攝影)
漁船走私154隻寵物貓遭農委會安樂死，引發爭議。農委會主委陳吉仲表示，此事是「理智與感性的拔河」，任何的不滿與批評都由自己負責。(記者侯永全／攝影)

154隻走私品種貓遭安樂死，引發爭論。農委會主委陳吉仲昨天親上火線表示，農委會面臨理性與感性「拔河」，最後他依照防疫專業下令銷毀，這是不得不的決定，「任何批評和譴責皆由我個人負責和承擔」。他也提出兩大措施，建議走私動物最高刑罰加重至7年以上；本周也擬公告無合法來源販售寵物，將直接開罰300萬元台幣(約10.6萬美元)。

陳吉仲說，他知道許多民眾透過網路或電話向總統、院長請命，但全台有150萬隻家犬、70萬隻家貓，過去幾年邊境更建立非洲豬瘟、口蹄疫、牛結節疹防疫網，此次走私貓來自具有狂犬病的中國大陸，若未第一時間阻絕風險，台灣寵物安全環境及經濟動物產業會受更大影響。

針對動保團體訴求「防疫與動保」並重，讓走私動物走完檢疫流程，確認無傳染病就可免除銷毀。陳吉仲回應說，農委會感性上希望將動物留下來，理性上則希望專業處理，後來專業評估認為，即使走私貓通過檢疫，相關疫病仍有長期潛伏期，難以保證安全無虞，尤其患有狂犬病的貓狗若咬到人類，致死率為100%。

陳吉仲強調，這是重大公眾議題，走私動物疫病風險很高，不宜針對銷毀與否做法規調整，且不論用何種方式都不可能開放領養，因為風險只會更高。

國民黨主席江啟臣表示，在尚未修法下，防疫、防止走私及動物生命這三者間要怎麼平衡，政府應該要早點想到的，「不是臉書被灌爆，現在看到網路風向，才告訴大家要修法。」動物的生命不該這樣被人類犧牲，他過去一再呼籲「動物基本法」和相關配套應早日規定。

中廣董事長趙少康表示，農委會在法理上站得住腳，但「法規是死的、人是活的、貓也是活的」；不是每隻動物都像蔡總統的愛貓「蔡想想」能吃好、住好、睡好，讓每條生命等值，執政者責無旁貸，以愛貓形象為名的蔡英文總統更是如此。

國民黨立委蔣萬安說，每條生命都不應被輕易剝奪，他會邀集主管機關、民間團體、NGO討論更妥適的做法，有需要會積極提出修法草案。

被走私到台灣的154隻貓咪，已被檢疫人員安樂死。(圖：聯合報讀者提供)
被走私到台灣的154隻貓咪，已被檢疫人員安樂死。(圖：聯合報讀者提供)

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