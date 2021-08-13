觀察站／蘇貞昌鐵腕引反彈 蔡、蘇還能走多久？

行政院長蘇貞昌（右二）強推「五倍券」，引爆民進黨各派系怒火，與蔡英文總統（左二）關係引人關注。（圖：台北市攝影記者聯誼會提供）

台灣疫情 趨緩，行政院擬推「五倍券」振興經濟，不過方案內容卻沒事先與民進黨 立委溝通，引爆各派系怒火。雖然行政院長蘇貞昌找了部會首長及立院黨團七長說明推五倍券的堅定態度，但看在其他立委眼裡，這種會議恐怕只是「告知」，劇本都已寫好，最後只是要大家吞下去。

台灣自5月爆發本土疫情之後，行政院推出的紓困方案引發廣大民怨，條件及申請方式複雜，讓許多有需要的民眾無法及時獲得幫助，立委在第一線面對選民被罵到體無完膚，但蘇揆上任後沒有固定的互動管道，長期溝通不良的行政、立法矛盾再度擴大，直到最近政院推五倍券又讓所有立委「看報紙才知道」，積怨已久的不滿因此一次引爆。

「正國會」12日立委再度舉行記者會，提出振興經濟六大建議，並再次喊話不要讓民眾「拿1000換5000」，應該直接領券；這些立委也深知自己當烏鴉可能造成黨內氣氛不佳，但礙於沒辦法與蘇揆面對面溝通，評估之後還是決定藉由記者會發聲，自行喊話傳達第一線民意，否則接下來面對2022地方選舉，選民可能藉機「教訓民進黨」，許多選區立委也對未來相當悲觀。

蘇揆上任之後，決策多採「鐵腕」方式執行，雖然去年「三倍券」聲稱達到振興經濟效果，但如今光景已不同。尤其本土疫情造成百業蕭條，年輕人失業率升高，因此民進黨內派系對行政院反彈也逐漸檯面化，除正國會之外，英系立委也陸續對蘇揆提出建言，其他派系私下抱怨者也時有所聞。

對於蘇貞昌來說，只要有信心推動成功政策，自家立委理應團結力挺，但民進黨政府經過本土疫情重創之後，已非順風之勢。若五倍券在當下這種行政、立法不和諧的狀態推出，接下來後遺症勢必層出不窮，黨內動盪將影響「蔡蘇體制」能走多遠，更將牽動年底公投結果，蘇可能再度面臨閣揆保衛戰。