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肺癌肝癌 仍居奪命榜兩大殺手

記者陳雨鑫／台北19日電
去年的十大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌(5)前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。(圖：衛福部提供)
去年的十大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌(5)前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。(圖：衛福部提供)

癌症去年奪走台灣5萬多條人命，衛福部統計處公布去年台灣10大癌症，肺癌與肝癌連續位居前2名達41年，不過去年癌症死亡人數為11年來首次反轉，癌症死亡時鐘則是12年以來首次撥慢，與前年相比慢了3秒。

去年每十分30秒有1人因癌症死亡，每天約137人，死亡年齡86%集中在55歲以上。

去年十大癌症依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺癌（即攝護腺癌）、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。與前年相比，前列腺癌排名由第六名提升至第五名、口腔癌則降為第六名。

癌症死亡人數自45歲後大幅增加，65歲到74歲為最高峰，去年該年齡層有1萬2000多人因癌症死亡。

65歲到74歲前三大癌症為肺癌、肝癌、大腸癌，但85歲以上，第一名為攝護腺癌、肺癌、肝癌。

攝護腺癌從65歲的第7位，到了85歲飆升為癌症死因第一位，顯示隨年齡增長，因攝護腺癌致死機率愈高，肺癌、結腸直腸和肛門癌、胃癌也有相同情形；女性乳癌及口腔癌發生率，則隨年齡走低。

去年癌症死亡時鐘比前年撥慢3秒，但相較於2001年癌症時鐘為每15分鐘45秒，仍舊愈來愈快。

衛福部呼籲民眾利用四癌篩檢，透過糞便潛血、口腔黏膜、乳房攝影及子宮頸抹片檢查，及早發現與治療。

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