高端股價震盪 士檢調查有無內線交易

士林地檢署針對高端股價劇烈波動，分他字案調查有無人員涉犯證券交易法。(本報資料照片)

高端二期解盲後，昨天公告正式向食藥署申請緊急使用授權（EUA），同時傳出菲律賓有意認可台灣 EUA標準並已發函，顯示國產疫苗 出口有望，但不久後就遭菲國否認，利多利空消息交錯，高端股價 昨日如同雲霄飛車起伏。外界質疑，這是特定人士釋放假消息炒作股價，主管機關應該要有所動作。

金管會證期局表示，股市有建立監視制度，對個股都有執行監視查核，若發現有投資人散布流言、不實資料或不法炒作、彼此間共同討論或約定炒作特定個股，導致價量異常的具體事證，將依相關規定辦理，並移送檢調偵辦，以維護投資人權益及市場交易秩序。因有民眾檢舉質疑內線交易，高檢署指示士林地檢署調查，士檢證實已分他字案，調查是否有人員涉嫌證券交易法等弊端。

食藥署長吳秀梅昨晚表示，尚未收到高端申請文件，且就算收件，也需等到7月初AZ疫苗的中和抗體效價試驗結果出爐，才會召開專家會議審查。吳秀梅表示，正在等待中研院執行AZ疫苗中和抗體的試驗報告，且結果出爐後，需要交由第三方公正單位進行相關統計分析。

菲國最大廣播電視公司ABS-CBN報導，台媒報導稱菲國致函台灣，要求獲得通過台灣緊急使用授權（EUA）的台灣產疫苗。菲國總統府發言人羅奎說，「我否認這一說法」。

菲國疫苗事務負責人加維斯也否認尋求從台灣獲得更多疫苗，「我不知道我們有要求捐贈任何疫苗，尤其是不在我們菲國食藥局EUA推薦選項內的疫苗」。台灣副指揮官陳宗彥、衛福部食藥署署長吳秀梅均表示，尚未收到菲律賓來函，會再向業者了解。總統府昨天也發表聲明，強調菲律賓政府確實並未向我國提出疫苗的協助事項，菲律賓政府也未致函我國政府。

但高端股價在解盲、菲國認可台灣EUA等利多加持下仍持續上攻，昨日開盤漲停一度收復300元台幣大關，但隨後急殺至跌停，

外界質疑國產疫苗有炒股嫌疑，甚至有內線交易弊端，不少民眾檢舉高端股價有內線交易之嫌，認為解盲前兩天，開盤即跳空漲停，恐有人員知道內線消息，先得知高端公司要解盲。

士檢昨晚證實，因高端股價近日劇烈波動，接獲高檢署指示，日前已分「他」字案，由專責檢察官朝「證券交易法」調查中，清查是否有內部人員洩漏解盲結果。

中廣董事長趙少康在臉書貼文質疑，外人實在難以知道，高端解盲能否成功，以及何時召開重大訊息說明會公告解盲結果，他認為，由開盤即跳空漲停的情況看來，顯然有人有內線消息，先得知解盲情形，所以敢大膽大量下大單、賺大錢。