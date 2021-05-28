汽車旅館開毒趴、「外送」小姐違防疫禁令 都重罰

疫情嚴峻，南投縣有養生館以「外送」小姐服務方式暗中營業，被警方跟監查獲。（圖：集集警分局提供）

全台三級警戒，台中市一家汽車旅館 卻有七人群聚開毒趴，違反室內不得五人以上聚會規定，開罰七人各30萬（台幣，下同，約1.08萬美元），汽車旅館及負責人重罰100萬元；南投縣也有按摩小姐到旅社營業，遭警方查獲，開罰業者30萬。新竹縣有電子遊藝店遠端遙控，供賭客「居家賭博」，函請主管機關裁

罰。

本月25日晚間，台中警方見西屯一家汽車旅館某房間外，有多輛汽車停駐，經進房實施臨檢，發現有三男四女在開趴，當場查扣九包毒品 咖啡包、一粒眠等毒品，莊女還一度辯稱「是診所開的藥」。

南投縣有業者將按摩小姐「外送」至旅社偷偷營業，規避警方查緝，集集警分局前晚埋伏跟監至旅社，當場查獲外送服務的薛姓、陳姓兩名女子及兩名男客，詢後移送主管機關裁罰。

新竹縣竹北有電子遊藝店被檢舉照常營業，警方登門臨檢，店內無客人，僅有兩名員工，但每台賭博機台前架設視訊鏡頭，供賭客線上遠端下注遙控開賭。警方依營利賭博罪及傳染病防治法，分別函送新竹地檢署偵辦與縣府裁罰。

台中北區某美睫美容店內，出現八人群聚打麻將，兩人還沒戴口罩，負責人雖解釋，因暫停營業沒事可做，才找好朋友「消遣一下」，警方函送市府裁罰。

高雄市新興區則有酒吧偷營業，員警巡查發現冷氣運轉，埋伏見女服務生從後門進出，臨檢查獲店長、女服務生及酒客共七人，通報市府斷水斷電。