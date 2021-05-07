國安局：盜走國安秘帳的劉冠軍潛逃大陸投敵

前國安局上校出納組長劉冠軍。(本報翻攝資料照片)

涉及國安密帳案的國安局前上校出納組長劉冠軍因侵占鉅額公款潛逃，國安局昨天表示，根據近期情資發現劉冠軍2000年間潛逃後涉「投敵罪」，2月函送高檢署，4月對劉發布通緝 。劉冠軍當年潛逃後，傳聞他可能潛逃加拿大 ，調查局官網上仍記載的可能潛逃地點也是加拿大，如今國安局稱他潛逃中國大陸、但並未披露事證。

劉冠軍被控趁管理機密外交「奉天專案」與「當陽專案」帳戶期間，侵占2億台幣公款買股票、珠寶、房產等，其中包括買台積電、聯電數百張，劉妻名下還有一筆價值6000多萬的房產；由於2000年國安密帳案爆發前，劉與家人接連出境，檢方扣押劉家人的財產至今，士林地檢署今年3月10日向法院聲請沒收，法官依法要在5個月內作出裁定。

國安局昨表示，劉冠軍因侵占鉅額公款等犯行，2000年間潛逃至大陸後，近期根據情資發現其涉「投敵罪」等罪嫌，因此依法向台灣 高等檢察署告發。

國安局近期根據情蒐，發現劉冠軍當年出境即將「奉天」、「當陽」與「明德」等三專案機密文件交給中共，嚴重危害國安，顯已叛國，2月再增列「投敵」等罪函送，高檢署4月發布通緝。投敵罪最重可處死刑。