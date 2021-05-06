連長帶頭 4男1女營區玩喝酒脫衣

聯勇操演。圖為示意，與報導內容無關。(軍聞社)

即將參與漢光37號演習實兵驗證、並進駐三軍聯訓中心接受聯勇測考的陸軍586旅，傳出有一位夏姓連長與男女士官假日留守深夜在營區玩喝酒脫衣遊戲。陸軍第十軍團昨天表示，此案是單位主動查獲，涉案人員將依情節輕重，核予行政重懲，檢討汰除。

陸軍586旅4月底進駐屏東三軍聯訓基地準備實施聯勇操演，後續將參與7月間「漢光37號」演習實兵驗證及火力展示，屆時將由蔡英文 總統校閱。

媒體引述爆料者的話指稱，586旅某連連長於5月1日利用假日留守期間，將威士忌與伏特加各一瓶帶入營中，召集三名男士官、一名女士官到連長寢室飲酒，剛開始玩撲克牌，最後將賭注變為「輸一次脫一件」的遊戲。爆料官兵向媒體形容「連長居然輸得只剩內褲，女士官僅著內衣褲」，由於現場喧鬧不斷直到2日凌晨，營內主官前往關切，發現上情。

對此，陸軍第十軍團指揮部表示，所屬裝甲第586旅夏姓連長於假日期間，邀集數名留守官兵於夜間飲酒喧鬧，單位主動查獲，並針對涉案人員，依情節輕重，核予行政重懲，檢討汰除。

第十軍團強調，該部秉端正軍風、嚴肅軍紀要求，凡肇生重大違犯軍紀營規者，本「留優汰劣」原則，嚴懲不貸，並持恆落實內部管理及軍法紀教育 ，確維軍譽。