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朝便當吐口水 害同學也害父母賠錢

記者邱瑞杰／基隆21日電

基隆市某國中兩名同班男學生因拿便當問題起口角，其中一人趁對方離開教室朝對方便當吐口水，被害人不知情吃下，事後焦慮作噩夢；被害人父母認為孩子受霸凌，向吐口水同學及父母求償20萬元(台幣，下同)；基隆地院認為無法證明霸凌，但吐口水行為足使被害人人格受辱，父母應負連帶責任，判賠4萬元。可上訴。

被害學生主張，對方長期恐嚇及訕笑他，去年6月4日發現便當數量不足，當著其他同學面前辱罵他弱智、智障及「三字經」穢語，並要求他再下樓拿便當。他不去，遭對方恐嚇毆打，令他心生畏懼。隨後他離開教室，對方朝他的便當吐口水，他不知情吃下肚，直到同學告知，覺得委屈。

被害學生父母認孩子受霸凌，因此患適應障礙疾病，出現情緒焦慮作噩夢症狀，向對方及家長請求連帶賠償精神撫慰金20萬元。

被控學生及家長抗辯，指當時兩人因為拿便當問題在校內互嗆，他已被老師處罰並向對方道歉；因習慣轉身吐口水，當天雖有吐，但沒有吐在便當內。

法院認為無法證明霸凌，但根據其他同學證述，便當吐口水明確，被控學生辯詞不足採信，父母未舉證已盡監督責任應負連帶損害賠償責任。斟酌雙方身分、資力與加害程度，判賠償精神慰撫金以4萬元為適當。

霸凌

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