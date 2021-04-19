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社區冷漠 虐老通報率僅0.3%、虐兒3%

台灣新聞組／台北19日電
兒虐事件頻傳，雖責任通報高達9成，但鄰居通報比率不到3%。圖為示意圖。（本報資料照片）
兒虐事件頻傳，雖責任通報高達9成，但鄰居通報比率不到3%。圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣「兒少虐待」多發生在家庭，鄰居應可最早感受，但衛福部統計，來自「鄰居及社會人士」通報比率不到3%；學者也發現，「老人虐待」通報個案雖與日俱增，但根據盛行率推估通報率僅0.3%，不少長者礙於顏面難以啟齒，甚至含恨殞命。「虐兒」、「虐老」都得不到社區的關注，也成為台灣現代社會殘酷冷漠現實。

雲林李姓夫妻生下3男3女，李因通緝逃亡情緒不穩，涉嫌失手打死長男、次子，警方調查時他拿未報戶口的子女頂替，警方難以查證，又因鄰居都說與李家不熟，長達數年虐兒施暴過程無人發現、通報。

高雄市90歲中校退役老翁的獨子10多年前赴大陸躲債，他與孫子相依為命，孫子沉迷網路花用祖父的退休俸，兩年前他中風臥床，孫子多次對他掌摑、用枕頭打他，甚至打到顱內出血，後來社工輾轉發現，替老翁聲請保護令，也輔導孫子就業重啟人生。

兒虐事件雖把醫事人員、警察、社工、教育、保育、教保、司法、移民業務、村里幹事、戶政及其他執行兒童少年福利業務人員列為責任通報者，近3年通報比率逐年上升，但鄰居通報比率始終不高。衛福部統計，前年全國兒少保護通報案7萬3000多件，通報來源為「鄰居及社會人士」僅3.4%，去年全國通報8萬2713件，鄰居及社會人士通報占2.67%。

高雄醫學大學法醫病理科主任尹莘玲表示，她發現許多家暴家庭不只虐童也虐老。「老人之所以不敢通報，是怕家醜外揚，讓別人知道他們被至親虐待。」尹莘玲說，依國際老人受虐盛行率推算，台灣受虐的65歲老人約50萬人，但每年通報率僅0.3%，完全不成比例。

她說，很多老人受虐卻礙於顏面不敢啟齒，有的是不知道到哪裡求助，不知道誰可以幫忙，有的是想求救卻沒有門道，尤其是失智患者沒有能力求助，「每24名受虐老人僅一位會通報，有許多受虐長輩是隱於檯面下的黑數」，老人虐待問題被低估了。

老人遭家暴案件每年通報不到萬件，學者依盛行率推估，認為通報率僅0.3%。圖為示意...
老人遭家暴案件每年通報不到萬件，學者依盛行率推估，認為通報率僅0.3%。圖為示意圖。（本報資料照片）

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