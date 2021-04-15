男所長偷情人夫警員 警員妻抓姦傻眼怒提告

圖為新北市淡水警分局。(本報資料照片)

新北市淡水警分局一名男性所長被檢舉與同所已婚男性警員發生婚外情，分局介入調查，除依法受理警員老婆提告外，也將兩人記過、調職處分，並加強督導考核。

一名網友在臉書 上匿名爆料，指稱該名所長與同所已婚男性警員過從甚密，才發現警員被「掰彎」(指異性戀轉變為同性戀)與所長交往，兩人常一前一後離開派出所，更在淡水租套房方便兩人幽會，貼文描述甚詳，但現已刪除。

據了解，該名所長年約30歲、警員年約40，所長平時待人和善，曾待過兩、三間派出所擔任所長職務，此前未曾傳過警紀問題。男性警員老婆因丈夫近日形跡可疑，懷疑出軌，聘請徵信社調查；當她和徵信社闖入套房抓姦時，發現老公竟與同所所長發生婚外情，她先傻眼後氣炸，上月29日凌晨3時許致電分局，對所長提告「和誘罪」，同時也向法院提告，請求民事賠償。

分局接獲檢舉後找來兩人進行調查，初步發現兩人確實時常共處一室，但未有直接證據顯示兩人交往並發生性關係。警分局表示，由於此案已引起非議，造成警察 形象受損，除依規定受理報案，也將兩人記過、調職等處分，並加強督導考核。