航港局技佐10年賣2000張遊艇駕照 政務官也是買家

交通部航港局一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照，不法所得上千萬元台幣；圖中遊艇與本案無關。（記者胡經周／攝影）

交通部航港局爆發重大監理弊案，一名五職等宋姓技佐隻手遮天、收賄發放遊艇駕照 ，時間恐超過十年。檢調發現，坊間販賣偽照氾濫，且如老鼠會般層層抽佣兜售，航港局竟無人知曉。直到調查局桃園市調查處去年接獲情資，發動三波搜索，查出全台竟有超過2000人向宋行賄取得駕照，不法所得上看千萬元台幣，航港局才急補漏洞。

這場堪稱史上最大的遊艇換照舞弊案，全案超過2000人送辦，檢方去年底陸續依違背職務行收賄罪起訴宋姓技佐等50人。但涉案民眾實在太多，全案尚未偵結完畢，其中更不乏政商名流及公務員，甚至還有政務官、船長與漁民，也都在買照之列。

蘇內閣去年宣示「向海致敬」，加上去年全台受到疫情 衝擊，無法出國旅遊，國人瘋玩海上活動，也讓動力小船與遊艇考照人數暴增，連帶使得坊間早已行之多年的「花錢買駕照」交易也變得更加熱絡。

根據調查局搜索，查出全案超過2000位民眾向宋姓技佐行賄取得駕照。宋姓技佐利用負責遊艇與動力小船駕照換發、補發等業務之便，與台灣 王船公司賴姓負責人、蔡姓掮客勾串，以每張駕照2萬5000元至3萬元台幣代價，先盜用交通部航港局鋼印，再登入「海運技術人員管理系統」，替未通過遊艇或動力小船測驗的民眾，偽造不實駕照使用。

交通部航港局證實，去年4月法務部調查局向航港局索取2017年至2020年所有補發、換發駕照申請案文件，也清查所有遊艇及動力小船駕駛人資料，發現中部航務中心宋姓承辦人員在受理駕照補換發申請期間，利用職務涉嫌收受不當利益，已將宋姓技佐撤職並停止任用兩年，歷任督導主管人員也有行政處分，但屬「單一同仁個人行為」。

航港局指出，宋姓技佐及49名涉案民眾，已經在去年11月2日、今年2月7日，遭台中地檢署起訴。