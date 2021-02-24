基隆警員四人幫侵吞毒品 一堆高層遭連坐懲處

剛從台南市警局長下台調任警政署警政委員的詹永茂，因基隆警員四人幫侵吞毒品案時任基隆市警局長，遭連坐記過。（本報資料照片）

基隆市警員黃民欣、張晉維本月初涉假辦案，「黑吃黑」私吞百萬台幣贓款被收押禁見，市警局清查發現兩人涉案不只一起，且是集體犯案，任職警一分局南榮路派出所時，與周姓、蘇姓警員偵辦毒品 案以多報少私吞毒品；警局將四人記兩大過免職，周、蘇移送檢方偵辦，追查毒品流向。

案件延燒，警署昨晚火速連坐懲處，剛從台南市警局長下台的署警政委員詹永茂，時任基隆市警局長，記過一次。花蓮縣警局督察長婁子才時任基隆一分局長，改調保七總隊秘書；雲林縣警斗六分局長江慶斌時任基隆三分局長被「拔官」，調嘉義市警務參，均記過一次。

現任基隆一分局長楊効宜加重記過二次，三分局長林鼎鈞調南投竹山分局長，記過一次。南榮路所長管理失職，調為非主管職務。

據查，黃民欣、張晉維和周姓、蘇姓警員原同在南榮路派出所任職，四人自成小圈圈，鮮少參加團體聚餐活動。前年底黃與別分局警員妻子發生婚外情，被調到警三分局警備隊，後來又調往八堵派出所，仍常回南榮路所找張聊天。

2月5日晚間，基隆市警獲報義一路打群架，有名男子被「擄走」，追查發現被擄的竟是黃民欣，事後查出黃與張涉嫌勾結地下匯兌集團黃姓車手，假借偵辦毒品案，設局侵吞百萬台幣巨款；全案函送。

由於黃、張二人涉貪手法大膽，市警局清查兩人經辦案件，發現周、蘇也捲入；周對黃、張侵吞百萬台幣案知情，黃被擄當天因未到場，第一時間未被揪出。

警方查出，四人去年四月偵辦毒品案時以多報少私吞毒品，蘇員表態不加入，黃想給蘇現金要求不要揭發，蘇沒有收，黃事後改用匯款，蘇也未向上級呈報告發。