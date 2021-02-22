濃鎖窮人的高速公路 21車連環撞 時速只30照樣撞上

西濱快速道路雲林段連環大車禍，21輛大小車子追撞成一團。（記者蔡維斌／攝影）

台61線西濱 快速道路雲嘉大橋北上路段昨天清晨發生21輛車追撞的連環車禍 ，事故現場綿延300公尺，造成二死八傷；駕駛們都認為是濃霧釀禍，「能見度不到十公尺、幾乎伸手不見五指……時速只30照樣撞上。」警方初判濃霧造成視線不良釀禍，但真正事故原因與責任正由檢警釐清。

目擊者說，雲嘉大橋前段視線仍很清楚，進入霧區就像盲人開車，能見度幾近零，連前車的雙閃燈都看不見，一看到前車緊急煞車也來不及，幸好有人跑到霧區外向後方車輛示警，有些駕駛人看到前面霧裡一堆車，不敢再前進，才沒讓追撞的車數再增加。

中央氣象局表示，可能是霧、低雲跟空汙結合導致能見度不佳綜合因素造成，但當地沒有氣象測站，無法確認事故時能見度多少；環保署指出，彰化、雲林、嘉義昨清晨確實因擴散條件不佳導致空品紅害。

西濱是全台最長快速公路，南北長度308公里，前後蓋了25年，貫穿西部走廊且不收通行費，被稱為「窮人的高速公路」，全線只在苗栗白沙屯段設置一支濃霧偵測器，無法發揮濃霧預警系統。公路總局局長許鉦漳表示，西濱分年分段通車，受限經費不足，最近才剛發包規畫設計交控系統，有交控系統才能透過監視器看全線路況，濃霧偵測器必須搭配電子資訊和標示系統，才能發揮警示作用。

這場車禍發生在昨天清晨7時許，從事養殖業的林姓男子（72歲）在霧區追撞前方瓦斯車後，引發一連串車禍，共造成六輛大卡車、砂石車、聯結車和15輛小客車撞在一起。

據了解，林姓男子車禍後正準備下車逃難，但後方轎車撞上來，不到幾秒間，一輛飼料大貨車又撞上，林的車子連被追撞兩次形同廢鐵，他被夾在車內，頭部破碎、當場死亡。

另輛由劉姓男子駕駛、搭載雙親到雲林拜拜的自小貨車，撞上前車後遭後方大貨車追撞，劉與坐後座的劉父緊急下車逃生，突然一輛砂石車撞上來，右前乘客座劉母（66歲）逃生不及，傷重送醫不治。

「橋的那端還好好的，一上橋不久就一片霧茫茫。」駕駛大貨車從嘉義準備到口湖載魚苗的黃姓男子說，嘉義天氣晴朗，到了雲林口湖鄉路段的雲嘉大橋突然起濃霧，一下子都看不到前方，赫見前方是砂石車斗，手拐了一下方向盤，整個車頭只剩下一點點小空間沒撞上，讓他逃過一劫。