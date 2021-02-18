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不滿他交女友「毀滅我的夢想」 醫大生重傷同窗

記者林伯驊╱高雄18日電
高雄醫學大學一名丁姓男學生疑因喜歡蔡姓男同學，不滿蔡後來交女朋友，前年二度埋伏攻擊，高雄地院查出丁曾供出想「打昏後戳瞎雙眼」，依重傷未遂罪判刑4年10月，可上訴。（本報資料照片）
高雄醫學大學一名丁姓男學生疑因喜歡蔡姓男同學，不滿蔡後來交女朋友，前年二度埋伏攻擊，高雄地院查出丁曾供出想「打昏後戳瞎雙眼」，依重傷未遂罪判刑4年10月，可上訴。（本報資料照片）

高雄醫學大學丁姓男學生疑喜歡蔡姓男同學，不滿蔡後來交女朋友，氣得認為「毀滅我的夢想」，前年二度埋伏攻擊，持球棒、水果刀在學校停車場襲擊蔡及女友，對頭猛毆，幸其他同學發現制伏。高雄地院查出丁曾供出想「打昏後戳瞎雙眼」，依重傷未遂罪判刑4年10月，可上訴。

23歲蔡姓男子出庭說，跟同年紀丁男是同系同學，兩人一開始認識時自己還沒交女友，覺得丁對自己有「超越一般同學的喜歡」，後來跟同學林女交往，系上活動、實習跟丁的關係就變得不太好。

判決指出，丁姓男子認為蔡姓男子對他疏離，2019年6月3日下午6點多，帶刀械、痠痛貼布埋伏攻擊蔡，蔡奮力抵抗未受傷。

同年10月8日上午10點多，丁姓男子帶鋁製球棒、水果刀、料理刀到學校地下停車場埋伏，見蔡男與林女出現，持鋁棒猛力敲蔡的頭，蔡當場昏厥倒地，丁再敲了多次，林女見狀上前保護並呼救，也遭打中頭。

幸兩名同學路過發覺，上前制伏丁男，報警逮人，扣得球棒等凶器；蔡男送醫頭部鈍傷、硬腦膜上出血、左耳聽力缺損、身上多處鈍挫傷，林女頭骨骨折、尺骨骨折、頭皮多處撕裂傷，傷勢不輕。

審理時丁辯稱只是要教訓蔡男，但合議庭發現他曾自白，因為蔡「毀滅我的夢想讓我活不下去，想把蔡打暈，然後戳瞎他雙眼」。

另也提到蔡「奪走了我的一切，那我也要你付出代價，這是你欠我的承諾，我要讓你感受我的痛苦，我要刺瞎你的雙眼，讓你嘗嘗眾叛親離、失去夢想、無助絕望的感覺」；加上證人還原案發經過，認定丁有重傷害犯行。

合議庭審酌丁犯罪心態可議，手段凶殘，但和蔡以台幣50萬元（約1.78萬美元）和解，蔡表明不願追究，林女撤告，依重傷未遂罪判4年10月徒刑。

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