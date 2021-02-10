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退休少將年輕時救溺3人 他落水獲救53年後 臉書找到恩人

記者魯永明／嘉義10日電
嘉義縣布袋鎮退役將軍蔡崇溪（右）53年前救起險遭滅頂的張治嵩（左）， 半世紀後男童長大服公職退休，找到恩人答謝。(圖：蔡崇溪提供)
嘉義縣布袋鎮退役將軍蔡崇溪（右）53年前救起險遭滅頂的張治嵩（左）， 半世紀後男童長大服公職退休，找到恩人答謝。(圖：蔡崇溪提供)

69歲陸軍退役少將蔡崇溪，53年前念書時，撞見當時讀小六的男童張治嵩掉落抽沙浚深積水坑洞，奮不顧身搶救。張治嵩長大後從軍轉公職，兩年前退休，一直在尋找恩人下落；最近兩人終於在臉書「我是布袋人」相認，本月7日張帶妻子到蔡家登門致謝，感謝半世紀前的救命之恩。

「你是我救命恩人，謝謝你！」66歲張治嵩見到蔡崇溪心情激動，直喊「我找你50多年了」， 「沒有你，我生命不會延續」。

「一切都是機緣！」蔡崇溪說，1968年布袋後寮東宮廟前面的漁港在挖泥浚深，他經過看到一名男童掉到深坑，馬上出手搶救，距今53年，從沒跟人提起。蔡崇溪後來進陸軍官校，依然見義勇為，又曾救過兩人，當時報紙還以「蔡崇溪見義勇為救落水小童」為標題做報導，他至今留下新聞剪報 。

日前在臉書「我是布袋人」，有人問他「是不是蔡崇溪」，是否曾在布袋漁港後寮東宮廟前，救過一名孩子，「如果是的話，你就是我的救命恩人」；蔡崇溪說立即勾起他曾在布袋港救過人回憶，「沒想到53年後竟與被救男童見面，人生真是緣分！」

張治嵩說，當年他13歲，和一群同學去玩，不小心掉落坑洞，險遭滅頂；情況危急時蔡崇溪救了他，他回家不敢跟父母講，整整生病3個月。長大後四處打聽蔡崇溪下落，退休後也透過布袋鄉親打聽，但一直沒有恩人音訊。

直到最近，他在台南市永康區戶政所主任任內認識的台南高分院退休蔡姓法官，告知和蔡崇溪曾是鄰居，指引他在臉書社群找到恩人，「沒有蔡崇溪，就沒有現在一對子女及四名孫子」，感謝蔡將軍，恩同再造！

32--蔡崇溪就讀軍校時，又救了另名落水男童，蔡還留著當時新聞剪報 。(圖：蔡崇...
32--蔡崇溪就讀軍校時，又救了另名落水男童，蔡還留著當時新聞剪報 。(圖：蔡崇溪提供)

退休 臉書 社群

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