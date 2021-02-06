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曾提及「業主」…卡神楊蕙如改口認了：提供網軍打工

台灣新聞組╱台北6日電
被控指揮網軍侮辱外交官，楊蕙如(左)5日到台北地院出庭，身旁為律師陳偉仁。(記者王聖藜／攝影)
被控指揮網軍侮辱外交官，楊蕙如(左)5日到台北地院出庭，身旁為律師陳偉仁。(記者王聖藜／攝影)

「卡神」楊蕙如網軍爭議，間接造成大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，楊蕙如與共犯蔡福明被依侮辱公署罪起訴。台北地院昨天開庭，對於檢警蒐證發現楊與下線曾提到「業主」，也給蔡福明每月1萬元(台幣，下同，約354美元)；楊蕙如稱，業主會請網友吃飯、提供工讀機會，但網友推文純粹自願幫忙。

中國時報報導，台北地院審理期間，楊否認養網軍，辯稱只有贊助網友吃飯錢，不過，5日開庭改口承認確實有「幾個業主」集資，提供LINE群組的小朋友工讀機會，目的與關西機場事件無關。

被外界視為「網軍頭」的楊蕙如昨說，「反統義勇軍」LINE群組是結合志同道合的人一起保護台灣，強颱重創日本大阪辦事處疏散旅客的事，當時是最熱門的消息，但消息混亂，想幫忙澄清；至於成立「高雄組」LINE群組，是觀察到大陸網軍滲透嚴重，南部人也有相同想法。

據報導，男子蔡福明2018年9月6日使用「idcc（笑死）」帳號在PTT發文，批大阪辦事處在關西機場事件中「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等語。楊蕙如在LINE群組「高雄組」，指示網軍「推高調」，此事件間接導致蘇啟誠輕生。

本報系聯合報報導，檢警蒐證顯示，楊蕙如曾在群組留言「業主說好像上面那些都沒有處理」，楊也與下線曾提到「業主」，並給蔡福明每月1萬元，由蔡發給網軍。楊蕙如說，業主就是包括她在內有經濟能力、年紀較大的人，業主會請網友吃飯，給網友工讀的機會，但網友推文純粹是自願，如果沒有幫忙，不違規也沒有罰則。

檢察官當庭駁斥，大部分對話紀錄雖與關西機場事件無關，但是用來證明楊蕙如有給付薪資，與群組成員長期有上下指揮關係及犯意聯絡，須整體評價，不能與本案割裂看待。

庭末，法官諭知除檢方起訴「當場侮辱公務員」、「侮辱公署」等犯罪事實，再增列「對公務員執行之職務公然侮辱」罪名審理，若檢辯雙方未聲請調查其他證據，全案將進入審理程序，最快4月再開庭。

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