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歷年最大！糧商炒匯110億美元 央行重懲4外銀

記者黃有容／台北22日電
央行抓到8家糧商炒匯，累積金額高達110億美元，為歷年最重大炒匯案件。(本報資料照片)
央行抓到8家糧商炒匯，累積金額高達110億美元，為歷年最重大炒匯案件。(本報資料照片)

新台幣匯率升不停，央行對匯銀祭出專案金檢，果然抓到8家糧商自2019年7月起透過6家外商銀行炒匯，累積金額高達110億美元，為歷年最重大炒匯案件。除炒匯糧商案外，央行近期擴大專案金檢，徹查企業是否利用海外借款進行炒匯。

央行表示，涉案銀行沒有確實查證客戶的資金運用背景，違反「實需原則」，除兩家外銀提前主動結束交易外，其餘四家將在近日祭出懲處，最嚴重恐撤銷外匯業務執照。

股匯雙漲，新台幣兌美元昨以28.373元作收，續創23年半新高，兩大匯市成交金額達18.47億美元。

央行昨天下午臨時舉行記者會，宣布查到八家在台糧商以商仲貿易為名，透過六家外商銀行以新台幣遠期外匯交易炒匯，影響匯市穩定；外匯局指出，此案無論從金額規模、違反遠匯「實需原則」的程度等各方面來看，都是非常嚴重的案件。

外匯局長蔡烱民說明，這八家糧商經營集團企業轉單商仲貿易，半數是2018年後才設立，資本額或在台營運資金都不大，實際上在台出口實績幾乎掛零、根本沒有實質交易，等於進行「過水買賣」但帳列台灣，明明是以美元收付，卻在進貨時以新台幣計價，銷貨以美元計價，刻意創造新台幣曝險，甚至還由集團關係企業製作商業貿易文件，大量承作新台幣遠期外匯。

蔡烱民表示，有兩家銀行在金檢前已發現異常，主動停止承作，並積極處理未到期部位，央行僅以「處置函」糾正結案；另四家涉案銀行將依情節重大程度，最快於春節前作出處分，依法最嚴重可撤銷外匯業務執照。

央行去年下半年也發現，企業利用海外借款匯入資金結售新台幣有明顯增加情形，赴銀行實地查核結果，有多項不合理情事，疑似利用海外借款炒匯，將依檢查結果處理。

央行表示，目前僅對部分短期資金進出有每間企業每年5000萬美元累積結匯金額的限制，近3年企業年平均結匯金額僅約100萬美元，但近半年來海外借款匯入結匯的「金額跟幅度都有跳起來 」，引起央行注意。

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