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傳播妹遭性侵驗出6種藥物 開趴男判刑3年6月

記者白錫鏗／台中2日電
台中市民余男2年前邀傳播到摩鐵開趴，她喝了飲料後不醒人事，慘遭余男性侵害，被害人採檢體送驗，驗出有6種藥物反應，法官依乘機性交罪將他判刑3年6月。可上訴。(本報資料照片)
台中市民余男2年前邀傳播到摩鐵開趴，她喝了飲料後不醒人事，慘遭余男性侵害，被害人採檢體送驗，驗出有6種藥物反應，法官依乘機性交罪將他判刑3年6月。可上訴。(本報資料照片)

台中市民余男2年前邀傳播妹小蘋（化名）到KTV飲酒作樂，再到摩鐵開趴，她喝了飲料後不醒人事，慘遭余男性侵害，被害人採檢體送驗，驗出有6種藥物反應，檢察官以藥劑強制性交罪起訴余男，但法官認無法認定余於對小蘋為性交時，有使用藥物，改依乘機性交罪將他判刑3年6月。可上訴。

判決書指出，余男經由傳播經紀公司而認識小蘋，2018年7月21日凌晨0時，再次邀小蘋坐檯陪唱，除2人外，另有「Kevin」、「Tony」等數名男子、以及其他坐檯數名女子，先在KTV飲酒作樂，同日凌晨3時再到摩鐵開趴。

余男因另有他事，先於同日8時駕車離離開摩鐵，其他人續繼留在該房間，嗣因該房間內唱歌設備故障，由摩鐵人員安排換至其他房間，余於當日12時前返回摩鐵，繼續飲酒，而小蘋因不明原因昏睡，席間陸續有人先行離開。

同月21日中午，余男見所有人均離開，而小蘋仍因不明原因昏睡，他將她帶至房間床上性侵得逞。被害人醒來後，發現自己衣衫不整，下體有異狀，至醫院驗傷，經台中醫院報警處理。被害人採檢體送驗，驗出體內有6種藥物反應。

余男否認犯行，辯稱是經小蘋同意而與她發生性行為、於房間與她談妥性交易。檢察官不採信，依以藥劑強制性交罪起訴余男。

合議庭以被害人小蘋在警訊時稱「到達摩鐵後，我們在地下室房開party，約莫過了1小時左右，一名綽號柏林的男子拿了一杯不明的飲料要給我喝，我看大家都有喝，我便不疑有他的喝了下去。」

偵查中小蘋證稱「不知道喝的是什麼，因為大家都喝給我看。看起來像奶茶或咖啡。當時有說我不太想喝這個，余跟我說叫我喝一點點，我看全部的人都在喝，也都沒事。」

被害人於警詢及偵查中均指證稱余將飲品交給她後，她因見在場之人亦有飲用，始予飲用，足證被害人小蘋最後昏睡非必然是因余男交付飲品所致。 因此合議庭無法認定余於對她為性交時，有以藥劑使被害人精神狀態陷入與精神障礙，改依乘機性交罪判刑。

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