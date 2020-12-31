通緝犯拒攔檢衝撞警察 警開11槍1死2逃逸

高雄警方30日攔檢遭衝撞，警方連開11槍，事後在轎車後座發現一具屍體，漏夜追查、蒐證中。(記者邱奕能／攝影)

高雄市一輛登記在李姓竊盜通緝 犯名下汽車 ，昨天晚上違規停在紅線上，警方發現後要盤查，該車涉嫌衝撞員警逃逸；警方朝車連開11槍，稍後在附近尋獲該車，發現後座一具男性屍體，身中4槍、後腦中彈死亡，警方正在查證死者身分，同時鎖定逃逸的李姓通緝犯等兩人追緝。

警方調查，昨天晚間7點多，高雄市鳳山警分局五甲派出所副所長吳建銘、警員董家和執行機車巡邏，兩員警巡邏經過南光、錦田路口，發現一輛黑色轎車違規停在紅線，趨前示意攔檢，駕駛不配合盤查而加速駛離，兩警騎機車追上。

該車開到鳳南、林森路口時，被前方停等紅綠燈的車輛擋住，員警趨前要盤查，該車倒車涉嫌衝撞兩警，再沿林森路西向東逃逸；員警躲開後，朝逃逸車輛連開11槍，最後在700公尺外南貴街一處死巷尋獲該車。警方開啟車門發現，該車左後座一名男子明顯死亡；死者身中4槍，其中1槍擊 中後腦。

警方封鎖現場採證，檢察官已漏夜到場調查。目擊者說，逃逸車輛有兩人逃逸，擴大調閱監視器追查。據調查，車主是涉及竊盜案的李姓男子，昨天甫被高雄地檢署發布通緝。

警方說，該車衝撞員警過程中，副所長吳建銘右手大拇指受傷，送醫治療無大礙，一輛警用機車右側擦傷。