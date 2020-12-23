我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

不只球員被設計 藝人吳念軒也中招 淫片外流

台灣新聞組╱綜合報導
吳念軒坦承遭人設計拍下自慰影片。(本報資料照片)
吳念軒坦承遭人設計拍下自慰影片。(本報資料照片)

近來發生有籃球員私密影片外流的情形，牽扯出受害者除了運動員外，還有男模、知名行腳節目主持人、男歌手、男演員等，而藝人吳念軒就是其中一，他也坦承的確遭人設計被拍下自慰影片。

鏡週刊報導，吳念軒透露大約是三年前，曾收到一名女生私訊，對方起初是用輕鬆聊天的方式，讓他慢慢放下心防，接著對方就會開始傳一些裸露照片、影片，或是一些煽情的對話，最後還要求視訊，而他當下就毫無防備的接受。吳念軒始終沒看到對方的真面目，只憑著對方傳來的照片、影片，就以為真有其人；當對方引誘他做出一些指定的姿勢與動作，他開始覺得有些不對勁，沒有理對方，對方竟威脅他要把影片流出去，這時他才驚覺自己被騙了，驚慌地把對方的帳號封鎖、刪除。

此後吳念軒心中就在擔心影片不知何時會被流出，經過三年後原本已漸淡忘，但是直到今年8月因演出BL劇而受到注目的卞慶華影片流出後，接著又是球員、網紅的影片，他就有心理準備，還向公司報備自己過往被設計的事，最後他決定公開坦承，希望以自己的例子提醒大家，不要再有下一個受害者。

吳念軒憑著「紅衣小女孩」系列電影的「虎爺」一角嶄露頭角，後續作品曾入圍金鐘獎、台北電影獎等獎項，是備受矚目的新星。

電影 入圍

上一則

藍皮普快「末班車」 月台擠爆送別

下一則

「怕他引台鋼吞大同」大同董座林文淵上台50天「被請辭」

延伸閱讀

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流
網上誘童案件倍增 警籲留意子女動向

網上誘童案件倍增 警籲留意子女動向
職籃球員譚傑龍不雅影片外流 球隊：他遭盜錄

職籃球員譚傑龍不雅影片外流 球隊：他遭盜錄
安胎臥床肌肉萎縮吃盡苦頭 徐若瑄拒生二胎

安胎臥床肌肉萎縮吃盡苦頭 徐若瑄拒生二胎

熱門新聞

指揮中心12月1日推出的秋冬防疫專案，已加強要求國內8大類場所強制戴口罩等措施。圖為民眾進入公共場所，搭乘大眾交通工具佩戴口罩。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

病毒帶進來也傳染不出去！台灣靠這招阻斷新冠肺炎傳播

2020-12-20 09:11
中華航空、長榮航空分別提醒，搭乘往返大陸航班之旅客，出示之核酸檢測陰性報告病名需使用「新冠肺炎」或「COVID-19」。（本報資料照片）

陸方拒接受武漢肺炎…新冠檢測「正名」 華航、長榮跟進

2020-12-19 02:30
譚傑龍遭「網路桃色詐騙」惡意盜錄，自慰影片外流。(本報資料照片)

台籃壇近20球星被偷拍 不雅淫片外流

2020-12-19 02:28
紐籍機師違反防疫相關規定，長榮航空表示，屬實將予以免職處分。 (報系資料照)

台機師工會：確診紐籍機師全程未戴口罩 經勸仍囂張

2020-12-22 09:43
台灣中央流行疫情指揮中心22日記者會出席名單由左到右，疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中及發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影

相隔253天 台又見本土病例 紐國機師友人染疫

2020-12-22 02:50
摩根士丹利首席全球策略師夏瑪表示，台灣是現今全球科技霸權爭奪戰的中心。（路透資料照）

分析／美中科技霸權爭奪戰 台灣成全球最重要地方

2020-12-15 11:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？