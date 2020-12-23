不只球員被設計 藝人吳念軒也中招 淫片外流

吳念軒坦承遭人設計拍下自慰影片。(本報資料照片)

近來發生有籃球員私密影片外流的情形，牽扯出受害者除了運動員外，還有男模、知名行腳節目主持人、男歌手、男演員等，而藝人吳念軒就是其中一，他也坦承的確遭人設計被拍下自慰影片。

鏡週刊報導，吳念軒透露大約是三年前，曾收到一名女生私訊，對方起初是用輕鬆聊天的方式，讓他慢慢放下心防，接著對方就會開始傳一些裸露照片、影片，或是一些煽情的對話，最後還要求視訊，而他當下就毫無防備的接受。吳念軒始終沒看到對方的真面目，只憑著對方傳來的照片、影片，就以為真有其人；當對方引誘他做出一些指定的姿勢與動作，他開始覺得有些不對勁，沒有理對方，對方竟威脅他要把影片流出去，這時他才驚覺自己被騙了，驚慌地把對方的帳號封鎖、刪除。

此後吳念軒心中就在擔心影片不知何時會被流出，經過三年後原本已漸淡忘，但是直到今年8月因演出BL劇而受到注目的卞慶華影片流出後，接著又是球員、網紅的影片，他就有心理準備，還向公司報備自己過往被設計的事，最後他決定公開坦承，希望以自己的例子提醒大家，不要再有下一個受害者。

吳念軒憑著「紅衣小女孩」系列電影 的「虎爺」一角嶄露頭角，後續作品曾入圍 金鐘獎、台北電影獎等獎項，是備受矚目的新星。