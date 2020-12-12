台灣黑熊又中陷阱 母熊嚇壞了

台東縣10日又有一隻台灣黑熊誤觸「山豬吊」陷阱，幸搶救脫困。(圖：台東林管處提供)

台東縣山區前天下午再傳有台灣 黑熊誤觸「山豬吊」套索陷阱，村民發現後立即通報台東林區管理處，及時搶救脫困。黑熊昨已送往屏科大保育類野生動物收容中心治療。台東林管處說，待黑熊康復後，擇期野放。

前天下午4點多，台東林管處接獲通報，指海端鄉崁頂後山產業道路旁農田裡，有台灣黑熊遭到套索陷阱夾住，緊急委託野灣野生動物保育協會和池上野生動物救傷中心獸醫上山搶救。為避免驚動黑熊，掙脫造成傷害，獸醫以吹箭麻醉，初步檢視黑熊狀況，右前肢被套索套住，導致浮腫症狀，右臉頰有外傷，但沒有大礙。

「聽到聲音，自己看到是黑熊也嚇了一跳。」發現黑熊的周姓村民說，在農田裡設套索原本是為防山豬危害農作物，想不到黑熊會誤觸陷阱。

台東林管處課長林孟怡表示，受困黑熊為年輕母熊，體重約46.5公斤，非常健康，受傷後顯得憔悴還略有顫抖；為避免右前肢與右臉頰感染，經獸醫評估後，送往保育類野生動物收容中心治療及照養。

由於今4四月，台東縣海端鄉錦屏林道也曾發生有台灣母黑熊落入套索陷阱的案例，台東林管處表示，若遇有疑似野生動物危害農作情形，可向地方政府申請補助電牧器圍網，或使用改良精準式獵具套索，陷阱設置連接感應器，如有動物中陷阱，能立即透過手機 通報，縮短動物受困時間。