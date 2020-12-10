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被母親暗藏12年…失學女認親討抱 父親不捨淚崩

台灣新聞組╱綜合10日電
彰化縣謝姓男子（右）與12年未見的女兒（左）合照，謝姓男子說，覺得既心疼又高興，但更多的是不捨。(記者林宛諭／翻攝)
彰化縣謝姓男子（右）與12年未見的女兒（左）合照，謝姓男子說，覺得既心疼又高興，但更多的是不捨。(記者林宛諭／翻攝)

「爸爸…」一句簡單的稱呼，謝姓男子等了整整12年，面對女兒的「陌生」，百味雜陳。他說，很高興找到女兒，但有更多的不捨，「基本國民教育被媽媽剝奪，我心很痛。」

謝姓男子說，前妻12年前行使探視權來看女兒，說要帶去台中前妻母親那裡，結果一去不返，他就再也找不到女兒了。

多年來，他去台中找人，也曾到前妻高雄外婆家遍訪，但都找不到母女，直到本月7日警方告訴他找到女兒、傳來女兒照片，他差點昏倒、心臟都快停了，「一個好好的女兒，怎麼會養成這樣？」變得瘦巴巴的，眼神也很呆滯，讓他很難接受。

他說，前天和女兒見面，他問「你還認得我是誰嗎？」 女兒看著他搖頭說「很陌生」，當下讓他幾乎心碎，後來請兒子再問「記得哥哥嗎？」並談起讀小學的事，女兒幾乎完全沒印象。

時隔多年，再次聽到女兒叫他「爸爸」，謝姓男子深吸一口氣說「心很痛」、百味雜陳，很難形容那種心情。他說，女兒雖然瘦弱，輪廓還有小時模樣，愈看心愈痛，他發現女兒手機電話簿裡除了媽媽外沒有其他人，代表一個23歲女孩，這些年跟外界完全沒接觸。

由於女兒表示想繼續跟媽媽一起住，他也同意，昨天讓母女回高雄。他說，送母女搭髙鐵回高雄時，女兒主動伸手來討抱，還拍拍他的背安慰，讓他當場掉下淚來。他認為，女兒已和前妻生活很久，母女有深厚感情，也不能強勢帶回來，否則怕有反效果，所以還是讓她回高雄，希望未來慢慢接觸、增加互動，讓她逐漸走出來。

針對林婦向媒體控訴前夫家暴，謝姓男子否認，強調如果家暴，子女監護權不會判給他；警方調查發現，謝姓男子2005年被告家暴，但後來撤回告訴。

高雄市社會局訪查發現，林婦12年來帶著女兒到高雄謀生，雖沒讓女兒繼續讀書，但並沒有限制行動，母女倆到處租屋住過不少地方，後來落腳鹽埕區；林婦靠打零工和做家庭代工維生，沒讓女兒工作過，也沒接受社會救助，就是省吃儉用，而且租住處很乾淨。

社工觀察，女孩身形偏瘦、說話較慢，但無發展遲緩問題。女孩曾想上學受教，但林婦擔心被家人找到而沒讓女兒繼續上學，她對女兒感到歉疚，希望有機會彌補。

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