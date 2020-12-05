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台鐵只靠肉眼檢測邊坡 防災賭運氣

記者曹悅華／台北5日電
台鐵路線遇雨坍方已是「老問題」。圖為豪雨影響台鐵瑞芳-猴硐間路線中斷，南下北上列車均延誤，工人搶修。(圖：台鐵提供)
台鐵路線遇雨坍方已是「老問題」。圖為豪雨影響台鐵瑞芳-猴硐間路線中斷，南下北上列車均延誤，工人搶修。(圖：台鐵提供)

對於台鐵坍方意外，台灣鐵道暨國土規畫學會直言，投資災害告警系統的金額相當高，若台鐵沒辦法砸大筆經費做預防，類似事件還是會重演，建議交通部不能全都丟給台鐵，要用國家預算去做；土木系教授指出，能預防的方法包括監視系統、感測器等，不過經費是最大問題，有錢才有辦法全面設置，將風險降到最低。

鐵道學會指出，台鐵沒有災害告警系統，只能靠人為通知，等於是要看運氣，這次真的是不幸中的大幸，沒有造成旅客傷亡。建議比照高鐵，使用測定桿，若測定桿發現位移就會警報，把訊號傳到行控中心，跟列車上ATP連鎖，告知列車不要靠近。

鐵道界人士說，邊坡檢測流傳一句話，「台鐵靠肉眼、高鐵靠電眼」，兩者的差距可見一斑。高鐵的天然災害告警系統（DWS）是以高鐵行控中心為管理中樞，沿線密集布設各項偵測設備，隨時偵測地震、強風、豪雨、邊坡滑動、坍方、落石及洪水等狀況，並透過列車自動控制系統（ATC），即時傳送警訊至列車及行控中心，讓列車駕駛及組員能迅速反應，確保行車安全。

鐵道學會說，台鐵路線遇雨坍方已是「老問題」，因為台灣地質詭譎多變，「這次搶修好這邊，下次那邊又坍了。」尤其宜蘭縣整個鐵軌路線都在山谷跟河谷間，四天後搶修完畢，難保過幾天，又在鄰近地方坍塌，就算邊坡加固，也只是降低復發機率。

鐵道學會強調，沒有一勞永逸措施，除非台鐵全面做地質普查，加強災害告警系統和號誌系統；在加強前的空窗期，平常應針對台鐵司機員的路線警覺度，還有路線阻斷後的災害復舊跟接駁運輸方案多加演練。

不具名土木系教授則說，坍方涉及的問題很複雜，跟地質條件、雨量都有關，持續下雨容易影響土壤強度，「一旦含水量高，土石就跟肥皂一樣滑下來」。能夠預防的方法百百種，可以用監視系統，監控邊坡滑動狀況，或是在軌道放較為敏感的感測器。

台灣 檢測 洪水

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