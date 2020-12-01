惡作劇？學生飲料留教室 「味道怪」竟被摻強酸

台中市東山高中一名高二學生11月23日帶飲料到學校，被人摻入強酸性液體，少年喝入口驚覺異味吐掉，仍造成牙齦與黏膜輕微灼傷，家長報警；據了解，被害少年說與其他同學有過摩擦，曾在群組互嗆，警方不排除有關，已透過校方先行詢問調查。

據查，該學生當天上午8時許到校，打開帶來的寶特瓶裝茶類飲料飲用，隨後上課都無異狀，第四節多元選修課跑課曾離開教室；下午他返回又打開飲料，才喝下一口後就查覺有異狀吐掉，但嘴巴不適向導師反映，由導師陪到保健室，隨後帶著沒喝完飲料到醫院就醫且一併化驗。過程中還買牛奶 喝，以減輕傷害。

醫院發現少年口腔、喉嚨有遭強酸灼傷痕跡，治療後無大礙，家長認為是有人將類似鹽酸、洗廁劑等強酸物質摻入飲料內，要求校方查是誰「惡作劇」。

事隔兩天，家長疑認為校方處理消極，上月25日至轄區台中市警五分局北屯派出所報案提告；因教室內無監視器，警方徵得校方同意，取得當天上午時段案發教室外走廊監視器過濾。

當時教室同學進進出出，也有教職員，警方研判飲料被摻異物可能有目擊者，但不敢聲張，涉案人疑超過一人。

警方說，全案發生在校園內，是教育 場所，已與校方聯繫，並傳授詢問方式，希望先由校方出面溝通詢問，警方後續調查，避免爭議。

東山高中校長郭鴻耀說，該學生平時表現正常，近來沒有被霸凌 等異常現象；事件後正常到校上課。學校會全力配合警方調查。