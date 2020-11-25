愛女在韓遭酒駕撞死 父青瓦台連署嚴懲

曾以琳在南韓讀博士，被酒駕韓男撞死，雙親向青瓦台發動連署盼嚴懲。(圖：曾慶暉提供)

就讀南韓 神學院的女博士生曾以琳，本月6日走在南韓首爾市斑馬線上，被年約50多歲韓籍男子酒駕闖紅燈撞上，送醫不治；曾女雙親哀慟，向南韓總統府「青瓦台」網站發起提案連署，希望女兒不要白白犧牲，提高南韓酒駕刑責，透過嚴刑峻法，別再讓酒駕致死案件發生。

截至24日晚間11點，已逾2萬人連署；而青瓦台的網路請願板上，近期因酒駕發生憾事、民眾要求加重酒駕刑責，相關連署已有2起達標並獲政府回應。

曾以琳父親是衛福部嘉義醫院麻醉科主治醫師曾慶暉，夫婦倆日前到南韓為女兒辦後事，才知曾以琳本月到首爾市教授家聚會，晚上返家途中被酒駕車輛闖紅燈撞上，犯嫌是一名上班族的高階主管，夫婦倆傷心哀痛，當時根本不敢去看事發監視器。

曾慶暉夫婦失去唯一寶貝女兒，忍著悲痛面對在醫院血淋淋的屍體，看她被裝進木棺，送進火化，抱著她的骨灰回家。「我們的心破碎了，再沒有盼望、再也喚不回她了，再也抱不到她了。」

返台後兩人發起連署，並寫了一封信給南韓總統、國會議員，呼籲尊重生命、嚴懲酒駕，不希望再有任何人因酒駕受害。

兩人說女兒為了夢想到南韓唸書，還有很多事情可以做，很多美好生命可以發揮，「卻因這個自私兇手奪走了她的生命和我們一切希望」。再也聽不到女兒甜美說「爸爸媽媽我愛你們」。

他們說南韓過去酒駕刑責很輕，3年前一名南韓大學生因酒駕肇事而死，友人在「青瓦台」網站請願，要求酒駕重罰，一個月就超過40萬人連署；南韓國會之後通過修正案，將酒駕致死從1年以上有期徒刑，提高到3年以上有期徒刑，最高可處無期徒刑，但至今南韓酒駕肇事仍然非常多，希望能發起連署再提高刑責。

曾姓夫婦透過網路呼籲大家，以臉書 帳號一起上「青瓦台」網站連署，連署提案不問國籍，下月23日前超過20萬人連署，青瓦台就必須針對這個請願提出答覆。