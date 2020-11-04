三溫暖逼債…澎恰恰廁所偷求救

澎恰恰。（本報資料照片）

藝人澎恰恰上月與台北市亞太三溫暖董事長楊振豐協商約4000萬元(台幣，下同，約140萬美元 )債務，北檢指揮刑事局查出楊與通化街幫幫主「芋仔」朱秀琮聯手放貸，朱涉嫌恐嚇澎，兩人另涉放款給遠東航空董事長張綱維、台南擔仔麵創辦人女婿周文保後恐嚇討債，前天拘提楊、朱等7人，檢方訊後依組織犯罪、恐嚇、妨害自由、重利等罪嫌聲押朱、楊2人。

據了解，檢察官為追查當天狀況，曾單槍匹馬進入三溫暖觀察地形，發現須搭電梯上15樓，設有兩道管制門，是易進難出的「喬債聖地」。

警方調查，朱秀琮（53歲）經營高利貸放款，月息6%至18，3名被害人透過綽號「楊醫師」的楊振豐（64歲）牽線借錢；借據顯示債權人是朱，但檢警認為楊提供資金。

澎恰恰陸續借款3000、4000萬元，上月23日下午赴亞太三溫暖談還錢；朱到場威脅若不還錢，將找兄弟對澎不利，約1小時後離開。

據了解，對方希望澎恰恰將名下位於大安路豪宅拿來抵債，澎恰恰當時先叫兒子離開返家，兒子一去不回，未依對方指示提供地契。

澎恰恰躲到廁所打電話給友人，友人隨即向刑事局報案，刑事局和北市松山警方透過手機 定位找到三溫暖；澎、楊當時剛洗完澡待在休息室，警方帶回兩人，雙方均稱「喬債」，請示檢察官後決定不打草驚蛇，讓雙方自行離去。

檢警查出，楊等人刻意把債務人約到三溫暖，限制人身自由，周文保去年借款1億元，同年8月朱涉指使竹聯幫平堂堂主林姓男子（52歲）從三溫暖將周押走控制1天，逼簽2000萬元本票；張綱維去年起借1.6億元，遠航停飛前後朱兩度前往公司，涉嫌恐嚇還錢。

台北地檢署去年8月接獲被害人提告，指揮刑事局偵辦，警方早鎖定朱、楊，澎恰恰案發後，調閱監視器確認朱在場。

刑事局前天拘提7人，從朱住家搜出1000萬元現金，楊、朱稱確實借款給3人，但否認恐嚇討債，林否認押人。