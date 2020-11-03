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嫌麻煩…發現男屍未報案 他天天噩夢

記者王思慧／花蓮3日電
花蓮秀姑巒溪沙洲發現一具男屍，警方到場採證。(圖：玉里警分局提供)
花蓮秀姑巒溪沙洲發現一具男屍，警方到場採證。(圖：玉里警分局提供)

花蓮縣漁民張姓男子十天前在玉里秀姑巒溪沙洲發現一具男屍，他怕麻煩又不想上法院而沒有報警，回家卻一連好幾天噩夢；他良心不安，向里長反映後代為報案。警方到場，男屍疑似被野狗啃食沒有手腳，也沒頭髮，不過衣物完整，還戴了一條銀色項鍊，正追查死因，並通報全台警政單位協尋身分。

玉里鎮啟模里里長陳文祥說，張姓漁民十天前到秀姑巒溪抓魚，在高寮大橋與玉里大橋中間的沙洲上發現一具男屍，張當場驚嚇不已，但擔心會被警方調查，可能還要上法院，因此不敢報案。

陳文祥說，沒想到張男回家後食不下嚥，還一直夢到當時發現的場景，連續做好幾天噩夢睡不好、心力交瘁，昨早才鼓起勇氣透過友人請他幫忙報案。

警方在張男指引下找到殘缺不全屍體，肩膀以下手臂、大腿以下腿部都不見，頭髮也沒了，只穿褲子和戴項鍊。張男說十天前發現屍體雙腳還在，警方懷疑被野狗啃咬。

由於屍體嚴重腐爛、白骨外露，檢警初判男屍，將採DNA比對身分，協尋三個月內失蹤者。

據了解，花蓮光復鄉一名張姓男子日前與友人上山工作，失蹤近三個月，該名張男平時喜好佩戴項鍊，左手臂有明顯刺青圖騰，警方正調查是否為同一人。

DNA

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