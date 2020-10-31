繩勒頸拖上車…馬籍女大生命案 兇嫌埋伏多月隨機擄殺

涉嫌勒死長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生的梁姓嫌犯（中）30日由台南警方押解移送高雄橋頭地檢署。（記者劉學聖／攝影）

長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女學生28日晚間返回租屋處途中，遭28歲的梁育誌擄走勒殺，台南歸仁警分局前晚到梁家旁埋伏，梁嫌晚間9點返家時被捕。昨警詢時他自稱是「失手殺人」，否認性侵 ；但鍾女赤裸僅著內褲，脖子套著麻繩，高雄橋頭地檢署昨訊後依殺人及遺棄屍體罪嫌，向法院聲請羈押禁見。

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檢察官及法醫昨在高雄殯儀館解剖複驗，發現鍾女頭部充血，頸部有明顯勒痕，嘴角皮下出血曾遭摀嘴，窒息死亡。是否曾遭性侵，檢方說暫時無法確定，已採檢體化驗。

「我不能接受！」鍾女母親昨在馬國接獲通知，當場痛哭，直呼女兒是因為台灣 治安良好才來留學，卻命喪異鄉。鍾女家屬預計今晚抵台，中央疫情 指揮中心准許檢警以特例處理，讓鍾家人最快前往台南。

警方調查，兇嫌梁育誌有竊盜女性內衣前科，28日事先準備麻繩，在長榮大學附近的台鐵橋下道路旁埋伏多月，要隨機綁人，鎖定落單女學生下手，發現鍾女後以麻繩勒住她的脖子將她拖上車；鍾女竟遭勒斃，梁將死者放置後車廂，為了棄屍，開車在台南、高雄兩地來回繞行200多公里，伴屍超過18小時。

梁供稱起初以為鍾女昏迷，後來見已無呼吸心跳，決定找棄屍地點，最後選擇離他家不到十分鐘車程的高雄大崗山腳產業道路棄屍。

他說，長榮大學離自家車程不到半小時，才鎖定女學生下手，「只想性騷擾」，並坦承9月底曾在同處附近意圖騷擾另一名女生，但沒得手，不過記不得詳細時間，因為當時他用手拉人「拉不走」，這次才想改用麻繩。

梁嫌帶員警重返棄屍現場，員警發現路邊有鍾女黑色上衣，梁指路旁約兩公尺邊坡說「我把她推到下面去了」，員警用手電筒照，驚見鍾女上身赤裸仰躺只著內褲，脖子纏著麻繩，早已氣絕多時。鑑識人員在車後座採到血跡反應，還找到7件全新女性內衣褲。