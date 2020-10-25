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婦與兒吵架離家 疑騎車撞火車亡 家屬認屍痛哭

記者卜敏正、魯永明╱嘉義25日電
嘉義縣鍾姓婦人與兒子爭吵後騎機車外出，24日被發現陳屍溪州平交道附近，現場有兩處屍塊散落，疑撞擊火車致死，兒子跪在母親屍體前痛哭（圖）。（記者魯永明╱攝影）
嘉義縣鍾姓婦人與兒子爭吵後騎機車外出，24日被發現陳屍溪州平交道附近，現場有兩處屍塊散落，疑撞擊火車致死，兒子跪在母親屍體前痛哭（圖）。（記者魯永明╱攝影）

嘉義縣鍾姓婦人前天和兒子起爭執後騎機車外出，家屬報警協尋未果，昨天竟發現鍾婦疑撞擊火車，身體斷成兩截，二屍塊散落在水上鄉溪州平交道附近，分隔數十公尺，家屬到場認屍時，兒子跪在母親屍體旁難過不已，鐵路局調查鍾婦被列車撞擊時間，死因仍待檢警相驗釐清。

影音來源：聯合影音網

鐵路警調查，一輛行經水上鄉溪州平交道列車，昨天上午11時許通報，軌道旁疑有屍塊，鐵路警隨即到場會同台鐵嘉義工務段人員巡視，在平交道附近發現一輛機車。另北上鐵軌旁及數十公尺外南下鐵軌旁，有兩處屍塊散落，因當地警方、消防分隊都未接獲通報，一度誤為棄屍命案。

警方從機車車主追查身分，確認死者為38歲的鍾姓婦人，現場未發現遺書，正調閱周邊路段監視器，要釐清鍾婦發生事故時間，及列車班次。

鍾婦的丈夫、子女到場認屍後，兒子跪在母親屍體前，難過的說不出話來，家屬表示，鍾婦前天下午和兒子吵架後騎機車出走，家人擔心安危，曾報警協尋，沒想卻發生憾事。

嘉義縣三和派出所長莊政峰表示，婦人前晚騎車外出後，她的林姓女兒擔心母親尋短，一度報案協尋，當時最後一通電話定位，發現鍾婦在南靖車站附近，但後續已關機。

莊政峰深夜駕車載鐘婦女兒到南靖周邊來回尋找，搜尋整晚都沒消息，家屬昨凌晨才離開派出所，沒想到還是發生不幸。

嘉義縣鍾姓婦人與兒子爭吵後騎機車外出，24日被發現陳屍溪州平交道附近（圖），現場...
嘉義縣鍾姓婦人與兒子爭吵後騎機車外出，24日被發現陳屍溪州平交道附近（圖），現場有兩處屍塊散落，疑撞擊火車致死，兒子跪在母親屍體前痛哭。（記者魯永明╱攝影）

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