飆撞、衝落水…買事故車高額投保 玩命詐保4000萬

刑事局破獲詐保集團，嫌犯收購事故車後以人頭高額投保，再找人撞毀、衝落水（見圖）或謊報失竊，估計向11家保險公司詐保4000萬元台幣。（記者李奕昕／翻攝）

王姓、許姓男子涉嫌低價收購事故汽車 後高額投保，找人撞毀、開落水或謊報失竊申請理賠，兩年多來向保險 公司詐保4000萬元（台幣，下同，約139.3萬美元）。刑事局拘提22人依詐欺、組織犯罪防制條例罪嫌移送，檢方聲押王、許等六人獲准，其餘1萬5000元至10萬元交保或請回。

據調查，王姓男子（30歲）在高雄市經營租賃車行，與台北市開修車廠的許姓男子（46歲）合謀，低價收購曾發生事故或二手雙Ｂ等名車，假過戶給人頭車主，再向保險公司投保高額車體險及竊盜損失險。

前年六月起，嫌犯利用深夜開車衝撞路旁停車、開落魚塭、排水溝等方式製造假車禍 事故，或將車停在偏僻產業道路，自導自演偷車，事後報案向保險公司申請理賠。

保險公司發現一名車主多次理賠起疑，向刑事局檢舉；警方過濾多家保險公司理賠案發現人員高度重疊，本月20日報請檢方指揮拘提22人，其中含三名「撞車手」。另有多人在逃。

警方說，「撞車手」為避免重傷，需練準角度從正後方高速追撞前車尾，確保安全氣囊爆開，並在身前墊枕頭；若開落水則先打開車窗、天窗，方便爬出，雖如此還是幾乎都會擦挫傷，簡直玩命。

經查王等人製造假車禍詐保32件，謊報失竊詐保三次；警方查扣五車、現金276萬元和相關證件，王、許在羈押庭時坦承詐保，但帳戶存款所剩無幾，疑已遭轉走。

警方說，去年12月，集團安排一輛BMW汽車在墾丁連撞路旁五輛汽車，由羅姓女子自稱駕駛，肋骨受傷送醫，獲理賠125萬元；去年9月1輛賓士汽車在宜蘭五結鄉衝進大排水溝，駕駛稱撿手機不慎失控，疑也是該集團安排。