我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓國瑜：中華民國外交處境艱困 連呼吸新鮮空氣都難

日裔學者倉重：翻轉「黃禍」亞裔需要豐盈的敍事

台對美軍購拍板台幣7800億元 賴清德：不是完整答案

記者李人岳張文馨／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
立法院會8日三讀通過藍白「軍購特別條例」修正動議版本，國民黨主席鄭麗文（前排右三...
立法院會8日三讀通過藍白「軍購特別條例」修正動議版本，國民黨主席鄭麗文（前排右三）、民眾黨主席黃國昌（前排右四）與藍白立委在議場前宣示。(記者蘇健忠／攝影)

台北立法院8日三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計新台幣7800億元(約249.07億美元)，包括已公布的五項軍售下修為新台幣3000億元(約95.79億美元)，以及美方若在條例施行後一年內同意出售防空飛彈等四項軍售，預算上限新台幣4800億元(約153.27億美元)；全案規畫執行七年，至2033年底為止。

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在法案三讀後現身立院議場前，與立委共同舉行記者會。鄭麗文說，藍白兩黨負責任守住台灣主權國家國會運作的原則與底線，不讓國會淪為橡皮圖章。黃國昌表示，民眾黨支持對美軍購，但幫人民把關，不像民進黨東拼西湊、菜市場喊價。

賴清德總統8日晚間透過臉書發文表示，這是近半年的溝通後，跨出不容易的一步，卻不是完整的答案；立院三讀案固然回應若干重大對美軍事採購的需要，但包括無人機國產與委製，及國防供應鏈建立等關鍵項目沒被完整納入，這些不是附屬選項，更不是可被擱置的選項。

立法院三讀通過藍白提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批採購項目為新台幣3000億元，項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等五項。

條例明定，美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣4800億元。

條例明定以特別預算方式編列，各項經費非經立法院同意不得互相流用，但若經費額度因匯率變動影響超過上限的部分，得以總預算方式編列。特別條例的施行期間，從公布日施行至2033年底為止，必要時得經立法院同意延長。

三讀條文也規定，採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。行政院應於條例通過後一個月內，針對過去五年軍事採購的項目、金額、效益與到貨情形，以及採購項目如何提升聯戰效能等向立法院提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，並應在立院同意後兩個月內，將第一批特別預算送立院審議。

國民黨團總召傅崐萁說，民進黨政府向台灣人索取高額國防預算，在野黨接下來一定要為民脂民膏把關，不能縱容賴清德政府讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火商，將全力監督粉碎所有民進黨和綠友友相關的弊端。

民進黨發言人李坤城表示，遺憾在野黨始終無視國防部與行政單位的多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來國防安全出現破口。

鄭麗文 黃國昌 賴清德

上一則

韓國瑜訪歐：中華民國外交處境艱困 連呼吸新鮮空氣都難

下一則

國民黨立委顏寬恒貪汙判7月10月 喊「相信司法還清白」

延伸閱讀

台立院三讀通過7800億元軍購特別條例

台立院三讀通過7800億元軍購特別條例
台立院通過7800億軍購條例 國防部：極易造成戰力缺口

台立院通過7800億軍購條例 國防部：極易造成戰力缺口
拒當凱子通過1.25兆軍購？鄭麗文：死這條心

拒當凱子通過1.25兆軍購？鄭麗文：死這條心
賴清德：政院版國防特別條例無黑箱疑慮 盼朝野支持

賴清德：政院版國防特別條例無黑箱疑慮 盼朝野支持

熱門新聞

新竹陳男與張女結婚僅2個月就鬧離婚，陳男因不願支付張女索要的108萬元台幣剩餘財產差額，想起辦理登記時根本沒見過2名證人，質疑張女私自代簽。示意圖（圖／123RF）

離婚被討百萬元分手費 台男想起結婚「這細節」恢復單身免賠

2026-05-02 23:39
南投一名高中生透過繁星高中台灣大學，卻因父母都是大陸籍，他在18歲必須離台，導致無法就讀台灣。圖為台大校園。（本報資料照片）

陸籍生繁星上台大被迫離境棄讀 陸委會稱特別開例不公平

2026-04-30 22:46
史瓦帝尼國王專機，機身編號3DC-SDF， 本圖為2022年照片。（本報系資料照）

兩天前曾暗示「會給大家東西」 賴清德前往史國…原來是搭這架飛機

2026-05-02 08:15
賴總統2日抵達史瓦帝尼訪問。美聯社

史瓦帝尼消息人士證實 賴清德搭史國國王專機離開

2026-05-04 09:15
台總統賴清德（前中）2日抵達非洲友邦史瓦帝尼展開國事訪問，下機後向前來歡迎的駐館、技術團同仁及眷屬親切問候致意。（台總統府提供/中央社）

賴清德出訪北京跳腳 陸委會：不需中華人民共和國同意

2026-05-02 14:36
台灣賴清德總統(右二)出訪史瓦帝尼，贈送史國蘭嶼達悟族的拼板舟模型等禮品。(圖／台總統府提供)

出訪史國 賴清德帶了5頭牛、達悟族拼板舟模型等伴手禮

2026-05-03 14:31

超人氣

更多 >
「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡
離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全

離譜…護照放進安檢籃竟消失？這樣做才安全
邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷

邊疆航空在丹佛機場起飛時撞到人 1死12傷
福州到紐約 86歲母的跨洋人生

福州到紐約 86歲母的跨洋人生
拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元

拒當人肉提款機 81歲港星與長子撕破臉：多年遭索200萬港元