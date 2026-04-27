我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯熄火、艾頓被吹出場 火箭19分大勝湖人躲過橫掃

台灣國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年

台軍購條例再協商 谷立言：台灣通過「全面性」特別預算非常重要

記者周佑政／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
AIT處長谷立言表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出...
AIT處長谷立言表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。圖為國民黨主席鄭麗文22日會見谷立言。（取材自鄭麗文臉書）

台灣行政院提出8年1.25兆元台幣（約394.6億美元）軍購特別預算條例仍在立法院卡關，立院朝野黨團今天再度協商特別條例草案。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這是向國際社會發出非常重要的信號。

AIT臉書今天在臉書刊出處長谷立言接受中國時報專訪內容表示，台灣通過「全面性」特別預算條例非常重要，這不僅向國際社會發出非常重要的信號，且對於確保台灣能夠獲得其所要求的全部防禦能力也至關重要。

谷立言指出，例如，美國方已經宣布了一些系統，包括海馬士火箭和M109自走砲系統，都是非常重要的系統；國防部的特別預算中，還希望採購包括一體化防空反導系統、無人載具、無人機等。

谷立言說，正如在中東或烏克蘭戰場上所看到的情形，世界各地對這些系統的需求非常高，無論是民間企業或是美國政府都在進行資源競爭。

此外，谷立言在中國時報專訪中，也被問及國防特別預算條例草案通過與否，是否影響國民黨主席鄭麗文的華府行；對此谷立言說，還沒收到鄭麗文訪美細節，不對假設性安排評論，但國防特別條例盡快通過，「會在她訪美之前營造正面的氛圍」。

世報陪您半世紀

國防部 谷立言

上一則

台灣國安法首例 台積電洩密案 4內鬼工程師遭判2到10年

下一則

新聞評論／兇嫌可教化與鞭刑之辯…反映台人民憂懼社安破漏

延伸閱讀

台軍購條例協商進深水區 AIT處長谷立言昨會朱立倫

台軍購條例協商進深水區 AIT處長谷立言昨會朱立倫
鄭麗文訪中後訪美 軍購特別預算將成華府檢視標準

鄭麗文訪中後訪美 軍購特別預算將成華府檢視標準
軍購特別條例無共識 台立院下周先排國防部專報再協商

軍購特別條例無共識 台立院下周先排國防部專報再協商
獨／鄭習會引發國際關注 鄭麗文與40多名駐外代表茶敘暢聊細節

獨／鄭習會引發國際關注 鄭麗文與40多名駐外代表茶敘暢聊細節

熱門新聞

洛克希德馬丁製造的F-16戰鬥機。(路透)

洛克希德馬丁：最快「本周」開始交機給台灣跟這國

2026-04-23 12:21
台塑海運旗下的超大型原油輪君善輪已通過荷莫茲海峽。圖為一艘油輪18日停在荷莫茲海峽，非新聞當事人事物。(美聯社)

滿載200萬桶原油油輪突破封鎖奔赴台灣 足供台灣半個月用量

2026-04-19 23:35
THE BODY SHOP（美體小舖）台灣區創辦人黃慧娟（右二）。圖／本報系資料照片

台「美容界教母」做醫美身亡 獨子悲痛求償獲賠361萬

2026-04-20 15:22
賴清德總統預計22日出訪非洲唯一邦交國史瓦帝尼。（記者黃仲裕／攝影）

賴清德無法出訪史瓦帝尼 因三國家無預警取消專機飛航許可

2026-04-21 05:44
中國中央電視台新聞報導，國軍退役少校艦長呂禮詩與共軍軍艦上的一名解放軍海軍交流時說道，「解放軍海軍已經準備好了，足以迎接一切挑戰，捍衛祖國的海疆安全。」(圖／截自央視新聞影片)

台灣退役少校呂禮詩在中國發言惹議 退輔會譴責

2026-04-26 09:28
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

挖角台積電工程師 特斯拉在台招聘給薪被指「狀況外」

2026-04-18 02:29

超人氣

更多 >
越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」

越來越多綠卡者放棄入籍 不是不想「是不敢」
白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力

白宮記者晚宴槍手居住城市曝光 台裔市長發聲明反暴力
為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了

為搶座位 2女上海地鐵爆發全武行 下場慘了
記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀

記協晚宴槍手開槍前10分鐘寄出宣言曝光：赴宴者皆共謀
紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患

紐約皇后區華裔醫生性侵案細節曝光 曾猥褻插管重症病患