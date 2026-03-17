訪美暗酸賴清德？ 盧秀燕：成熟領導者不是築牆的人

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，17日進入第7天，抵達美東訪問最後一站：大華府地區盧，並在上午拜會馬里蘭州政府。(台中市政府提供)

台中市長盧秀燕17日訪問大華府地區，於僑宴中發表談話時談及她理想中的領導者形象，指真正成熟的領導者不是築牆的人，而是搭橋的人，認為領導者要有能力內部溝通和團結。

盧秀燕日前率台中市府訪問團出發訪問美，17日進入第7天，抵達美東訪問最後一站：大華府地區。

盧秀燕17日上午拜會馬里蘭州政府，下午則前往美國在台協會（AIT ），與AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid Larson）會面；據悉，盧秀燕被安排在AIT舉行的未公開行程中與美國國務院 等政府官員會面；盧秀燕傍晚則與北美洲台灣商會聯合總會長白越珠簽署「三合一綠色通道」合作備忘錄，並參與僑宴。

盧秀燕於僑宴中發表談話，她提到自己此行除了城市外交，大家都很關心她其他的任務；盧秀燕表示，美國是中華民國 長期的盟友，也是鞏固台海安全和穩定亞太區域最重要的力量，因此如何增進台美之間的了解、互信和合作，非常的重要。

盧秀燕說，她是中華民國忠誠且資深的政治人物，因為受到國家的栽培和人民的付託，所以有機會為國家發聲、爭取權益，促進台美更多的了解與合作、鞏固台美的邦誼，這是她的責任，也是她此行重要的目的。

盧秀燕指出，華府是美國的心臟和最重要的決策中心，指在這個地方，盟友和盟友之間、國會和行政之間、政府和人民之間，以及不同的理念之間都必須要溝通。

盧秀燕說，國際政治告訴大家，所有的溝通和決策與領導者有關，不管是美國、台灣，還是台中市，全世界都是這樣；盧秀燕說，一個國家和城市的運行，一個是溝通，另一個就是與領導者有關。

盧秀燕說，真正成熟的領導者不是築牆的人，而是搭橋的人，要有能力溝通內部，也要有能力團結內部，對於所有的領導者，這都是重要的工作。

盧秀燕說，她的從政經驗告訴她，分歧永遠不會消失，但是可以理解和化解；盧秀燕說，有不同的聲音是很自然的，成熟的國家和民主制度不是沒有分歧，而是能在分歧當中促進合作和團結，如果領導者放大對立，城市或國家會內耗，唯有選擇搭橋、溝通，才能前進。

至於現場有媒體詢問如果盧秀燕作為未來的總統候選人會採取什麼樣的競選策略，盧秀燕則回答說，她現在不是總統候選人。