回應中國「民族團結法」 台：怎麼扣罪都行

台灣陸委會副主委梁文傑拿著八旗文化總編輯富察遭定罪涉及的一本書《沒有墓碑的草原：內蒙古的文革大屠殺實錄》。(記者張鈺琪／攝影)

中國剛通過新法「民族團結進步促進法」，學者專家解讀指出，中國領導人習近平 將他建立以單一民族認同為中心的強大中國願景，寫成法律，顯示他任內旨在同化國內少數民族的運動達到頂峰；他逆轉曾有過數十年較寬容民族政策的努力，更形鞏固。

部分學者專家和人權活動人士表示，新民族團結法將實際取代1980年代賦予少數民族人口眾多地區一定自治權的法律。由於該法措辭含糊不清，可能促使一線官員在執法過程中採取更激進措施，恐招致更大反彈。

台灣陸委會副主委梁文傑表示，陸委會對這部法律抱持警覺。因其文字表述模糊，解釋空間極大，未來適用範圍可能相當廣泛。「只要他愛怎麼解釋，怎麼扣罪名都可以。」

梁文傑也提及八旗文化總編輯富察(李延賀)案，中共 將其列為「煽動分裂國家」的代表案例之一。他稱，富察真正觸犯的，其實是出版不符合中共所謂「正確國家觀、歷史觀、民族觀、文化觀、宗教觀」的書籍。

梁文傑表示，陸委會對此法抱持警惕，該法律不僅適用於大陸境內，條文也提到，對於大陸境外不符合法律規定的個人與組織，也可依法制裁。換言之，影響範圍可能擴及美國、日本與台灣等地的歷史、宗教與文化界。

澳洲樂卓博大學(La Trobe University)教授雷國俊(James Leibold)表示，新法旨在向整個體制彰顯民族政策的新正統觀念，堪稱「法律里程碑」，是「中國共產黨徹底否定該黨最初承諾少數民族自主自治的最後一步」。

慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學（Ludwig Maximilian University of Munich）中國歷史教授歐麥高(Max Oidtmann)表示，與其說該法推行重大變革，不如說是將過去十年在全國不均衡推行的系列政策「正式化」。

習近平的前任較依賴經濟發展來促進少數民族融合，但習近平選擇更強硬路線，讓黨在重塑文化認同方面扮演積極角色。

歐麥高認為，對習近平來說，黨早期對多民族中國的構想，不足以支撐現代民族國家建設；「習近平及其盟友認為，強調共同文化或民族認同的『血與土』民族主義，比強調共同價值觀的公民民族主義更可靠」。

「民族團結進步促進法」授權中國共產黨確保中國55個官方認可的少數民族，採用以漢族為中心的共同語言和文化；要求家長和監護人教育未成年人熱愛共產黨和祖國；授權對疏忽職守、未能促進民族團結的官員和機構、以及被認為煽動民族不和或從事分裂活動的個人，採取法律制裁。

歐麥高表示，該法旨在把構建統一、單一、同質民族國家的心理建構，化為全國性政策，而不僅是邊境地區人民需要關注的事；「由於缺乏客觀衡量標準來評估執法效果，官員在執行過程中會非常緊張；各種宗教或民族認同的表達，很可能遭到進一步打壓。」