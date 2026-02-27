我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

台美關稅談判結果 賴清德：台灣政府沒有一絲要改變

台灣新聞組／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
農業部長陳駿季（右）日前證實台灣蝴蝶蘭輸美零關稅豁免被取消，賴清德總統（左二）26日晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕竟還說，蘭花銷美適用零關稅。（記者劉學聖／攝影）
農業部長陳駿季（右）日前證實台灣蝴蝶蘭輸美零關稅豁免被取消，賴清德總統（左二）26日晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕竟還說，蘭花銷美適用零關稅。（記者劉學聖／攝影）

美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，對於台美關稅談判結果，賴清德總統昨表示，「台灣政府沒有一絲要改變」。台中市長盧秀燕日前建議政府應跟進韓國提供廠商退稅指引。行政院發言人李慧芝昨回應表示，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。

美國最高法院判決後，農業部長陳駿季日前證實，包括蝴蝶蘭、火鶴花等，將沒有專屬豁免，以蝴蝶蘭為例，從零關稅變為15%，與主要競爭對手荷蘭相同。但賴總統昨晚出席台灣國際蘭展暨花卉科技展開幕晚會時卻指出，這次台美關稅談判，蝴蝶蘭等農產銷美都零關稅；期待能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界。賴清德表示，根據ART，除蝴蝶蘭銷美零關稅，還有火鶴花、芒果、鳳梨及芭樂等，政府將持續與美國洽談不改變談判結果。台南市長黃偉哲則說，花農投入新科技培育，不管關稅多少，「我們都有信心」。

賴清德說，會持續跟美國洽談，對目前台美談判結果，「台灣政府沒有一絲要改變」，也希望美國政府對談判中各項承諾不要改變。

經濟部長龔明鑫昨日表示，目前美方對台實施的是「臨時性關稅」，即百分之十加上最惠國待遇（ＭＦＮ）關稅，以工具機產業為例，目前的MFN稅率約為4%，加計後整體稅率約14%，雖然相較於南韓等競爭對手仍有4個百分點落差，但相較於去年高達20%加上MFN的稅率，目前「狀況已經比去年要好得非常多」。

另外國民黨立院黨團將提出「晶片國安法」草案，並列為立法院新會期優先法案，以限制核心技術輸出或轉移。

龔明鑫對此表示，目前台灣對外投資審查機制完備，若另設專法且限制過嚴格，可能出現反效果。

世報陪您半世紀

關稅 賴清德 退稅

上一則

圖利2億元、收賄逾2千萬…台「黃金署長」7罪判55年8月

下一則

「瘀青會慢慢好」剴剴案社工陳尚潔堅稱無罪 檢方求處重刑

延伸閱讀

賴清德盼維持台美ART談判成果 蘭花銷美零關稅

賴清德盼維持台美ART談判成果 蘭花銷美零關稅
赴立院國情報告？賴清德：合憲、朝野有共識 一定去

赴立院國情報告？賴清德：合憲、朝野有共識 一定去
黑白集／選民心中一把尺 在野黨不必太堅持

黑白集／選民心中一把尺 在野黨不必太堅持
二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相

二二八事件79周年 賴清德：面對過去不需恐懼 只需真相

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤