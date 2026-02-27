我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

美對中關稅可能再提高？ ITC開始評估撤銷中國最惠國待遇的影響

新聞評論／俄烏戰爭4年無法收場 台灣看懂了嗎？

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄烏戰爭4年無法收場，人民流血流離，台灣看懂了嗎？（本報資料照片）
俄烏戰爭4年無法收場，人民流血流離，台灣看懂了嗎？（本報資料照片）

俄烏戰爭本月24日屆滿4年，邁入第5年。美國總統川普曾誇口「上任24小時就能結束戰爭」，但他派出的特使威科夫和女婿庫許納穿梭多時，迄今仍看不到隧道盡頭的光。川普提出的廿八點和平協議，包括要求烏克蘭割地、限武、放棄加入北約等，因被認為對俄羅斯較有利，烏國總統澤倫斯基近日已正式拒絕以「割讓領土」換取停火協議。

據「戰略暨國際研究中心」（CSIS）估計，4年下來，俄軍陣亡人數約為30萬人，連同受傷及失蹤者則高達120萬人。去年2月上戰場支援的一萬多名北韓士兵，至今已有6000傷亡。烏軍方面，傷亡及失蹤者則在50萬至60萬之間。由此可見，發動戰爭的俄軍一方，傷亡情況竟比被侵略的烏國嚴重。

但烏克蘭新任國防部長上月承認，該國有兩百萬男性逃避徵召，另有20萬軍人逃兵棄離崗位。這迫使烏克蘭須將募兵從「志願」改為「強制」，顯示民間厭戰情緒深重，許多人已不願再投入這場無止無盡的殺戮。不僅如此，戰爭爆發以來，烏國有近700萬人逃往國外，占烏國人口的15％：其中，光在德國和波蘭就有200多萬人。至於人民在烏國境內流離失所者，則超過370萬人。對人民而言，戰爭只有一個「慘」字。

既然戰爭打到如此悲慘的地步，為何卻遲遲無法達成和平協議？主要原因是，戰場上並未打出決定性的勝負分野，俄烏雙方都覺得可以再透過軍事行動來爭取於己有利的條件。尤其，烏克蘭目前已失去烏東的領土，再加上克里米亞，被占領面積約達全國18％；澤倫斯基若同意割讓這些領土，不啻是政治自殺，因此只能以拖待變。而烏克蘭主要援助者的歐盟，則把俄烏戰爭視為歐洲的生存戰，與川普一味施壓烏克蘭求和的立場大不相同，這也是川普難以調和的主因之一。

就現實情勢看，澤倫斯基的總統任期只到2024年5月；他一度被人民視為國家英雄，但隨著戰事遷延及其身邊幕僚不斷發生嚴重貪腐，民眾對他識人及管理能力已產生懷疑。川普就是看準這點，公開在白宮對他咆哮，壓迫他提供烏克蘭稀土資源供美烏共同開採，並以正當性問題要求他盡快改選，否則將凍結非軍事性援助。然而，烏克蘭憲法規定戒嚴時期不得舉行選舉，而近千萬烏國人民在海內外流離失所也不易進行投票，這都是澤倫斯基「拖」字訣的藉口。

從俄烏戰爭，人們看到一場戰爭如何「易發難收」。當初普亭對烏出兵，還裝模作樣以「特別軍事行動」一詞取代「戰爭」，似乎以為幾個月就能逼使烏克蘭舉白旗就範。豈料，在西方國家的支持下，烏克蘭硬是撐了4年；俄軍傷亡慘重不說，俄羅斯因遭到國際制裁，人民生活也飽受牽累。

烏克蘭領土達60萬平方公里，是台灣的17倍。它打了4年，喪失18％土地，社會韌性算是不差。如果兩岸發生戰爭，就算美軍迅速馳援，台灣青壯世代全都起而奮勇對抗，我們能不能撐到四年之久？我們有沒有夠多盟友提供無條件的支持？我們有沒有土地可以割讓？或者將直接主權易手？

俄烏戰爭一打4年，受苦受難的不只是烏克蘭百姓，還包括俄國人民，以及被迫接收數百萬難民的歐洲國家。但在談判桌上，人民的流血流離都很難被看見，只有政治人物的意志和盤算會被拿出來討論，這才是戰爭最殘酷的部分。以俄烏之戰為鑑，如何減少仇恨，如何避免因小小嫌隙開戰，才是台灣最該看懂的事！（轉載自聯合報社論）

世報陪您半世紀

烏克蘭 川普 澤倫斯基

上一則

助台知名麵包店詐貸1.9億 銀行內鬼、賈永婕舅媽遭判6年

下一則

增尿布台、性別友善…北市公廁跟上趨勢 未來改全坐式

延伸閱讀

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費

范斯銜川普令首波反詐行動 暫停明州2.6億白卡經費
曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋

曼達尼見川普帶仿製報紙爭取支持 會後哥大遭押學生獲釋
拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀

拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀
向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

向川普示好？曼達尼攜「特製頭版」悄赴白宮「富有成效」

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
海軍高雄軍艦即將於2月25日除役。（圖／讀者提供）

台灣國造首款高階電戰系統 玄風電戰測試成功首曝光

2026-02-21 09:28
農業部農糧署介紹，無籽水果有些是雜交育種而來，常見於桶柑、芭樂；也有些透過生長調節，應用植物性荷爾蒙處理，例如無籽葡萄。(中央社)

無籽水果怎麼來 雜交、生長調節、氣候環境

2026-02-19 19:07
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院更一審駁回蘇上訴。示意圖。(本報系資料照)

副機師劈腿空服員惹來「炸彈威脅」 遭調職告華航又吞敗

2026-02-21 10:52

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤