藍版軍購8000億 刪商售留軍售 要求載明履約期程及違約責任

國民黨版軍購特別條例草案已草擬完成，將美方去年宣布111億美元的八項對台軍售清單預算寫入草案。圖為美國陸軍海馬士多管火箭系統實彈演習畫面。（美聯社）

立法院朝野日前確定將國防採購特別條例草案於3月6日排入院會，一讀付委討論，國民黨 主席鄭麗文 預告將提出的黨版已草擬完成，優先列入攸關國安的必要軍備。藍營最終版本將以8000億元(台幣，約256億美元)台幣為基準，且預算將以「軍售 」為主，對「商售」案嚴格把關。

本報系聯合報報導，國民黨版本近日拍板定案，將美方去年宣布111億美元（約新台幣3500億元）的8項對台軍售清單預算寫入草案，並要求將履約期程及違約責任寫入契約，保證國軍能如期如實取得所需裝備。

針對國民黨版軍購特別條例草案，國民黨發言人、立委牛煦庭昨天表示，國民黨版會回應美國人的期待，其他想夾帶進來的東西一定會嚴審，一旦確認版本後，黨中央、立院黨團立場會一致，會與行政院版本一起於3月6日付委。國民黨立院黨團書記長林沛祥昨表示，尚未接到黨中央版本，但預計近日提出。

據了解，日前在立法實務研討會上，國民黨智庫認為對美軍購沒有問題，但憂心對外「商購」部分有可能重演拉法葉艦軍購案涉及收受回扣等，且透明度太低，不能列入特別條例，而「自製」軍購方面則應回歸年度總預算。

軍售與商售的差別，立法院人士解釋，由美國國會對外宣布、政府對政府的對外軍事銷售案就是軍售，其他全為商售，包括行政院版本中公布的無人機、無人船等7大類別，不管是向國內或國外廠商購買，皆屬商售範疇。

先前傳出國民黨立委徐巧芯版本預算金額為8000億元台幣，據了解，藍營立委一致對「對美採購軍購」部分沒有意見，而鄭麗文特別叮嚀「重大議題希望黨團與黨中央步調一致」，因此未來國民黨應只會有一個版本。

國民黨團人士證實，國民黨版方向已經確定，軍購總額會定在111億美元。知情人士說，111億美元是根據目前美國已經同意出售給台灣的8項裝備而定，「將直接寫入特別條例，一塊不刪」；且因項目明確，金額自然明確，不用一年一編，給政府8年執行，這也是與民眾黨版間的差異，不用先多框總額上限，如後續執行有增加的匯差，再納入年度預算補足。

美國政府去年12月17日同意的111億540萬美元對台軍售，包含40.5億美元的海馬士遠程精準打擊系統續購、40.3億美元的M109A7自走砲系統、11億美元的反裝甲型無人機飛彈系統、10.1億美元的台灣戰術網路TTN／TAK、3.75億美元的標槍反甲飛彈續購、3.53億美元的拖式飛彈續購、0.96億美元的AH—1W型直升機零附件、0.91億美元的魚叉飛彈可修件檢修等8案。

台北中國時報報導，藍營人士指出，經過美國國會批准的武器且是台灣所需要的，國民黨都支持購買。美方現階段公開的軍購案是3000多億元台幣，之後仍可能再公布新的軍售案，台方必須預留彈性空間。該人士強調，國民黨版重點是軍售，而非商售，且要分批進行，並非一次性編列，預計下周對外宣布。

報導指出，國民黨內部在年前就積極討論預算金額，當時包括台幣4000億元、8000億元及上兆元都曾經被提出討論，但經過評估，目前認為8000億元是相對合理的數字。

