444項工業產品未豁免關稅 鄭麗君：台方立場非重啟談判

台灣新聞組／綜合25日電
行政院副院長鄭麗君（右）24日主持「關稅最新情勢說明記者會」，政務委員楊珍妮（左）、財政部長莊翠雲（中）等官員也出席。（記者杜建重／攝影）
行政院副院長鄭麗君（右）24日主持「關稅最新情勢說明記者會」，政務委員楊珍妮（左）、財政部長莊翠雲（中）等官員也出席。（記者杜建重／攝影）

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及1962年貿易擴張法「232條款」，台美投資備忘錄（MOU）取得的優惠待遇不變；不過，台方原本在對等貿易協定（ART）中爭取到2072個品項豁免，但在1974年貿易法「122條款」的行政命令中，蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，並未列入豁免清單。

鄭麗君並強調，台方的立場非重啟談判，而是基於ART的既有基礎，和美方維持密切聯繫，確保已經取得的相對優勢和最佳待遇。

此外，立法院新會期昨天開議，行政院長卓榮泰赴立院施政報告並備詢。卓榮泰表示，會爭取美台ART續有效，「關稅15%不疊加」遠好過美國1974年貿易法第122條「關稅15%疊加」，只要維持原來的ART，競爭力都會在，「政府沒有丟包任何人」。

鄭麗君昨天率相關官員針對台美關稅變化舉行記者會，她說，台灣去年輸美總金額的76%產品，適用232條款已調查或正在調查中的項目，其他24%適用原對等關稅。美國聯邦最高法院的判決不涉及232條款，台美投資MOU中已取得的汽車零組件、木材家具和航空零組件等相關優惠待遇不變；未來將公布的半導體及衍生品等產業，也已預先取得了最惠國待遇。

但對於美國政府援引122條款對各國課徵臨時性「15%+MFN（最惠國待遇）」關稅，鄭麗君表示，台方原本在ART中爭取到2072個品項豁免，不過在122條款的行政命令中，農產品剩下230項維持對全球豁免，其中有27項對台方非常重要的專屬豁免，不在這次的豁免清單中；另外在行政命令中，工業產品有1367項豁免，有444項也不在豁免清單中。

鄭麗君指出，包括茶葉和多數的航空器零組件，仍納入豁免清單中；但原來在ART中豁免的蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，這次未列入豁免清單。她強調，行政命令可能更改變動，不過台方原本豁免的2072項有1735項載明於ART中，無論行政命令如何變動，都不會更改。

不過，中央社報導，該社22日詢問白宮，最新15%關稅是否將疊加於現行關稅上，還是一體適用的最高稅率。白宮官員電郵回覆指出，與川普達成貿易協議的國家，如英國、印度、歐盟、日本等，都是由美國政府依據國際緊急經濟權力法（IEEPA）的法律授權加徵關稅。如今IEEPA不再適用，這些國家現在將依據「貿易法」第122條的法律授權，被課徵全球統一的15%關稅。美國官員說，白宮正著手準備正式命令。

鄭麗君評估，美方先以122條款作過渡性措施，待其他法律途徑取代原有法律依據後，才會反映已簽署國跟未簽署國的不同，而台方承諾將ART文本、MOU併送國會審查、提出影響評估，承諾不變，但時程須待美方內部明朗化。

台美對等貿易協定生變，對於台灣產業再次造成衝擊，台中市長盧秀燕昨表示，中部各縣市以台中為首，是最大的產業出口區塊，鄭麗君的記者會沒有說清楚台方先前與美國簽約是否仍有效？現在出口商品到美國會被課徵什麼關稅？還必須釐清，產業界非常焦慮。

盧秀燕指出，南韓政府非常積極，儘管還在釐清，海關已先提供出口廠商退稅指引；台灣之前出口到美國被課徵的關稅，是否也可被退稅？建議賴政府近日要趕快提出退稅指引，讓業界爭取最有利的狀況。 

