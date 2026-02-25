朝野達共識 政院版軍購條例3/6付委 藍版待凝聚共識後提出

立法院長韓國瑜（左二）24日下午主持朝野黨團協商，國民黨立院黨團總召傅崐萁（右）與民進黨團新任總召蔡其昌（左）握手致意。（記者林澔一／攝影）

行政院版1.25兆元台幣（約400億美元）軍購特別條例草案卡關已久，立法院昨朝野黨團協商後獲共識，拍板3月6日交付委員會審查。行政院長卓榮泰表示，歡迎大家共同跨出這一步，但國防專業不宜由在野主導；他也以世界棒球經典賽為例說「台灣是一隊」，盼朝野通過政院版財劃法、總預算案、軍購特別條例等案。

國防部 長顧立雄昨表示，三項軍購發價書將在3月15日到期，考量預算編列等作業恐怕來不及，希望能夠取得立法院外交及國防委員會同意，先行授權國防部與美方簽署三項軍購發價書。但國民黨 立委馬文君反問，如果早就知道會慢，顧立雄怎麼沒有先提？現在突然來就一定要國會吞下去，分明是故意壓迫要錢；一般軍購發價書正常期限大約85天，採購國可要求延長期限。

立法院新會期昨天開議，朝野黨團達成共識，同意行政院版軍購特別條例草案及尚未提出的相關版本，均列入3月6日議程，屆時，連同民眾黨 立院黨團版本併案審查，均不提出復議。未提案版本要在3月5日前提出，以利院會處理。

目前立院僅有民眾黨團版軍購特別條例草案付委，但特別預算編列4000億元台幣；國民黨主席鄭麗文前天表示，「國民黨將會積極主導」，透露有國民黨版本。據了解，國民黨團大會昨天也為此討論，不少藍營立委表示，國民黨本來就沒有要擋軍購，遲遲不付委恐讓外界做文章，不如訂個日期，確定付委審查。

至於國民黨版草案內容，據了解，黨團內部還有不同意見，青壯派立委傾向立委徐巧芯版本，金額約8000億元台幣；另有部分立委認為只能通過美國點頭的110億美元對台軍售方案，否則其餘項目在野黨難以監督。兩派不同意見，仍待凝聚共識後提出版本。

國民黨昨舉行立法實務研討會，立法院長韓國瑜致詞時，他舉清朝以浸濕薄紙貼面（「貼加官」）隔絕呼吸的酷刑為例，語重心長提醒黨團要思考，趨吉避凶、化解各種危機，才是聰明有智慧的領導者。

韓國瑜說，軍購條例草案即將付委審查，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了，「如果一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」新局面即將來臨，中美對抗、地緣政治衝突劇烈，台灣到底能承受多少張紙蓋在大家的口鼻上，希望大家有智慧勇氣化解。

「新春之後，能夠共同跨出這一步非常重要。」卓榮泰指出，對美軍購攸關國家與國防安全，應該交由國防部及軍方等單位負責，不宜由在野黨主導；若能獲國防自主安全的項目，並帶動國內產業，未來將在國防工業、國防自主及國家安全三頭並進。